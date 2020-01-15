Издание «Bombus» через два месяца после запуска сменит название и руководство

Интернет-проект «Bombus», созданный в Екатеринбурге в середине ноября, меняет руководство, название и формат. Об этом сообщил бывший шеф-редактор издания Юрий Дорохов, с которым расторгли трудовые отношения во вторник 14 января:

Новое руководство пообещало сохранить творческий коллектив, если журналисты сами захотят работать в переформатированном издании. Меня поблагодарили за проделанную работу. Я собираюсь сосредоточиться на своих проектах, которые могут быть реализованы, как в Москве и Екатеринбурге, так и в ближнем зарубежье.

По его словам, новым шеф-редактором стала Алена Ласкутова, а руководить проектом будет политолог Игорь Рябов.

По данным источника, знакомого с ситуацией, в проекте Bombus было три группы влияния: инвестор, московские журналисты и политтехнологи. Между ними в последнее время были противоречия, в результате которого московских журналистов, известных по работе в «Русском репортере», было решено исключить из проекта. В группу политтехнологов входят Игорь Рябов и Сергей Михеев, которые займутся переформатированием СМИ.

Игорь Рябов заявил, что новый проект к Bombus не имеет никакого отношения:

Это будет классическое СМИ, которое учитывает реалии digital-мира, стараемся сделать контент, который будет доступен для широкого продвижения. Это будет современный продукт консервативным методом. Ничего особенно.

По его словам, инвесторы нового проекта не имеют отношения к инвесторам Bombus:

У нас есть свои партнеры по этому проекту, у Bombus были свои партнеры. Сейчас мы просто объединили два ресурса: наш проект и редакционный состав, который был собран в Екатеринбурге. Свой проект мы и так делали. Уже некоторое время собирается команда из известных журналистов в Москве. Просто так сложилось, что мы получили уже готовую команду в Екатеринбурге.

Во вторник Игорь Рябов встречался с редакцией, все журналисты согласились перейти в новый проект.

На данный момент известно, что корпункты нового СМИ будут также открыты в Крыму, Ульяновске, Казани, Новосибирске. Это позволит охватить «повестку всей страны». Новый сайт сейчас программируется. В марте планируется запустить его в тестовом режиме.

«Bombus» был запущен в середине ноября. Его создателями стали бывшие и действующие сотрудники журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, Виталий Лейбин, Дмитрий Соколов-Митрич, который был главным редактором нового СМИ.