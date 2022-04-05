Издание «Холод» заявило о получении предупреждения от Роскомнадзора

Роскомнадзор направил предупреждение в адрес интернет-журнала «Холод» (его основатель и главный редактор Таисия Бекбулатова признана в РФ иноагентом), сообщается в понедельник на сайте издания.

В «Холоде» уточнили, что ведомство предупредило о возможной блокировке журнала в случае отказа удалить один из материалов.

«По мнению Генпрокуратуры, в нем есть недостоверная общественно значимая информация о «проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения», — говорится в сообщении.