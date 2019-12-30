Издание из Коми оштрафовали за публикацию материалов на коми языке

Интернет-журнал «7х7» оштрафовали на 20 тыс. руб. за публикацию трех материалов блогера Николая Удоратина на коми языке (во всех случаях автор дублировал свой текст на русском и коми) и за публикацию англоязычных переводов спецпроектов «7х7» «Сила комиксов» (победил на конкурсе «СМИротворец») и «Трудности переезда». Суд увидел нарушение закона по части 1 статьи 13.21 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка распространения продукции СМИ»). При регистрации «7x7» в качестве СМИ в 2010 году языком распространения материалов был указан русский.

На судебном заседании юрист Андрей Никулин, представляющий интересы «7х7», указал на то, что истец неверно выбрал привлекаемое лицо в виде ООО «Вектор-7», так как это учредитель интернет-журнала «7x7» и, согласно уставу, не вмешивается в создание материалов. Юрист обратил внимание суда на то, что формальные нарушения не представляют общественной опасности, и поэтому просил прекратить административное производство за малозначительностью. Суд не прислушался к этим доводам.

Главный специалист-эксперт из Коми РКН Ольга Глушаева не согласилась с возражениями и пояснила, что некоторые материалы на сайте публикуются на языке, который не указан в заявлении. По ее словам, если учредитель регистрировал СМИ, то он обязан следить за материалами и вносить изменения в регистрацию.

Директор «7х7» Павел Андреев уже после суда рассказал, что не согласен с возложенным на издание взысканием:

Россия — многонациональная страна, кажется, кто-то об этом забывает. «7х7» создали в Республике Коми, я сам живу в Сыктывкаре. У людей есть право говорить и писать на родном языке. В Коми даже действует отдельный закон о сохранении национального языка. Мы считаем важным поддерживать языковое многообразие России. У нас не было и мысли никогда, чтобы цензурировать блогера, который опубликовался на родном языке. Мы гордимся тем, что к нам на сайт пишут на своем родном языке и популяризируют родную культуру. Потенциальная первопричина такого штрафа — это системная работа Роскомнадзора Коми против нас. У нас есть подтверждения, что со стороны руководства регионального надзорного органа были указания сотрудникам искать разные формальные поводы, чтобы к нам придраться. Вторая причина такого внимания — это запущенная с самого верха кремлевской власти политика против национальных языков. Пример — отмена обязательного преподавания национальных языков в школах.

По поводу публикаций на английском языке Андреев подчеркнул, что это были переводы русскоязычных материалов, а не оригинальные тексты.

«7x7» будет оспаривать наложенный штраф в вышестоящих инстанциях.