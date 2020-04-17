Издание Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ от блокировки своего сайта

Видновский городской суд Московской области постановил заблокировать сайт издания по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Парламентарий пожаловался на статью, в которой сказано, что он незаконно получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина».
Readovka подала апелляцию и попросила суд отложить рассмотрение дела до окончания режима самоизоляции. Вместо ответа редакция получила постановление ФССП о неисполнении решения суда.
«Вновь, как главный редактор Readovka, обращаюсь к нашим коллегам и друзьям поддержать нас в этой абсурдной, но реально представляющей нам опасность борьбе. Эти люди готовы пойти на вопиющее нарушение закона и пока они не поймут, что в 2020-м году так нельзя, их ничто не остановит», — сообщается на сайте издания.
Источник: readovka.ru