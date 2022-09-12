Издание TJ закрылось

Популярное в России интернет-издание TJ (было известно как TJournal) закрылось. Сейчас вместо главной страницы сайта стоит заглушка со ссылками на архив статей редакции.

TJournal функционировал с 2011 года. Издание специализировалось на новостях из мира интернета и технологий, а также резонансных инфоповодах из политической, социальной и культурной сфер.

В последние годы проект был убыточным. Имевшиеся проблемы обострились после того, как Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры из-за характера освещения специальной военной операции на Украине. Действия российских властей привели к тому, что посещаемость ресурса упала многократно. Финансовую ситуацию не смогли спасти даже сокращения в штате.