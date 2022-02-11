Издание TJournal без объяснения причин заблокировали на территории Белоруссии

Интернет-издание TJournal было заблокировано на территории Белоруссии: соответствующий указ исходил от Министерства информации республики.

Причины блокировки не уточняются: в TJ рассказали, что никаких уведомлений от белорусских властей не получали.

Пользователи информируют, что сайт издания не открывается, если заходить на него с сетей МТС и Белтелеком.

— У нас нет точного понимания причин, поэтому мы направили запрос в Министерство информации и ждём объяснения ситуации. Но те, кто знаком c TJ, знают, что мы освещали ситуацию в Белоруссии до и после президентских выборов-2020, в том числе блокировки в интернете и ограничения доступа к медиа. Также у нас есть активное тематическое сообщество, в котором пользователи TJ независимо от редакции пишут о событиях в Белоруссии. Часть нашей аудитории живёт в Белоруссии, многие интересуются событиями в этой стране. Мы будем учитывать это и дальше, — рассказал Лениздату главный редактор TJ Сергей Звезда.