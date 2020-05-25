Издание The Village запустило социальную кампанию в поддержку врачей

Городское издание The Village запустило социальную кампанию #героигорожан на московских медиафасадах. Она благодарит медиков и подчеркивает их значимость.

Серия роликов показывает, что все, что мы можем и делаем сегодня — благодаря работе медиков. Пока они работают и остаются ночевать в больницах и близлежащих отелях, мы остаемся дома и можем продолжать жить.

Кампанию поддержали лидеры мнения и блогеры. Проект стал возможен благодаря операторам наружной рекламы Gallery и Sunlight Outdoor. Каждый может присоединиться к хэштегу #героигорожан и выразить благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям.