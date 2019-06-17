Издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru объединились под новым брендом

Команда медиахолдинга Look At Media совместно с Creative Media запускают новый бренд — Redefine.

Redefine продолжит развивать издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, а также займется развитием новых направлений, таких как событийный маркетинг, видео, консалтинговые услуги по разработке контентной и креативной стратегии, проведение исследований и стратегическая работа с панелью трендсеттеров.

Издателем Redefine останется Алексей Амётов, по словам которого название Look At Media, которое отсылает к закрытому четыре года назад проекту, перестало быть актуальным:

Эта история закончена. Поэтому мы решили создать новый бренд, отражающий то, что мы делаем — развиваемся уже не только как медиа и постоянно перепридумываем себя. Медиа сегодня — это не просто медиа.

Разработкой нового бренда занимался креативный отдел медиакомпании под руководством исполнительного креативного директора Марии Гельман.