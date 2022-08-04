Издатель Forbes рассматривает продажу бизнеса

Издатель Forbes намерен продать свой бизнес. Подобные планы рассматриваются в связи с провалом по выходу на биржу, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Предложение с финансовыми показателями Forbes было распространено в последние недели среди медиакомпаний. Отмечается, что выручка за 2021 год составила $200 млн, компания получила более $40 млн прибыли. В связи с этим издатель рассчитывает продать бизнес не менее чем за $630 млн. Среди претендентов на бизнес есть и компания Yahoo, которая раньше владела Yahoo Finance, популярным финансовым онлайн-ресурсом.

Журнал был основан в 1917 году Берти Чарльзом Форбсом. В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. В настоящее время бренд Forbes охватывает более 150 млн читателей по всему миру и издается более чем в 40 странах.