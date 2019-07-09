Издатель «Канобу» Антон Городецкий покинет компанию

Издатель «Канобу» Антон Городецкий объявил, что покинет свой пост 31 июля 2019 года. Он проработал в компании почти год, с августа 2018 года. В «Канобу» он перешел из журнала Maxim.

Издателем «Канобу» вместе с «Игроманией» станет Вячеслав Опахин, он занял новый пост единого издателя всех редакционных продуктов компании. Он перешёл в компанию с поста главного редактора издания Hi-Tech Mail.ru.

Городецкий отметил, что сейчас открыт к новым предложениям. Управляющий директор «Канобу» и «Игромании» Антон Сучков заметил, что компания искала нового издателя в последние три месяца — он сказал, что проекту нужна новая экспертиза.