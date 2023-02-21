Издатель раскрыл детали перезапуска бывшего Cosmopolitan за шесть недель

В прошлом марте издательский дом Independent Media лишился одного из своих ключевых партнеров — американского медиаконгломерата Hearst, по лицензии которого выпускались российские версии журналов Cosmopolitan, Esquire, «Популярная механика» и ряд других изданий.

8 марта компания объявила, что Hearst «должен срочно и очень быстро уйти из России». Independent Media пытался предложить альтернативные варианты сотрудничества, например выкуп прав; но быстро стало понятно, что решение об отзыве лицензий не подлежит обсуждению. Причин руководство Hearst не объяснило.

После ухода Hearst все издаваемые по его лицензии бренды были переименованы. Так, команда Cosmopolitan запустила проект Voice (по данным SimilarWeb, число посетителей сайта в минувшем январе достигло 23,1 млн), «Домашний очаг» стал «Новым очагом» (4,4 млн), Harper’s Bazaar — The Symbol (2,9 млн); Esquire называется теперь «Правила жизни» (2,6 млн), «Популярная механика» — TechInsider (6 млн), а Men's Health — Men Today (6,7 млн).

На перезапуск у компании было пять-шесть недель, отмечает глава Independent Media. В течение этого времени были урегулированы основные юридические, организационные и технические вопросы. Одним из ключевых моментов стал вопрос перенаправления трафика на новые домены, об этом удалось договориться с американскими партнерами.

В процессе выбора названий для новых брендов Independent Media зарегистрировал 120 доменов — все они проходили долгую проверку на наличие компаний с похожими названиями, юридическую чистоту, репутационные риски и «поисковый хвост».

Перезапуск потребовал определенных финансовых вложений. Одной из задач было быстро уведомить рынок и аудиторию о произошедших изменениях и восстановить трафик digital-версий брендов. Расходы на пиар-кампанию были выдержаны в рамках запланированного в начале года бюджета.

После ребрендинга аудитория у некоторых проектов даже увеличилась, говорит глава Independent Media. В частности, Voice в минувшем январе достиг 25 млн посетителей — у его предшественника Cosmopolitan в том же месяце год назад охват составлял 22 млн. У The Symbol (бывший Harper’s Bazaar) показатели выросли год к году в два раза — успех Веснина объясняет тем, что проект «стал монополистом профессионального контента о моде и стиле», а также выстроенной системой аналитики и прогнозирования контентных запросов и попаданием в интересы аудитории.