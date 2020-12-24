Издатель российского Forbes оспорил решение суда по иску Керимова

Издатель российского Forbes, компания «АС Рус Медиа», оспорил решение Басманного суда Москвы по иску сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова, сообщил представитель Forbes Дмитрий Озман.

«Апелляция, согласно трек-номеру квитанции, поступила в суд сегодня. Решение суда мы не получали, поэтому пока была подана краткая жалоба», — сообщил Озман.

В ноябре суд обязал Forbes, а также «Ведомости» и «Собеседник» опубликовать опровержение расследования о деятельности Керимова, а также удалить эти публикации с сайтов.

Также с каждого из СМИ суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Керимов обратился в суд в начале октября. Поводом для иска стали публикации 2017 года, в которых сообщалось о якобы имевшем место влиянии на бизнес Керимова его дружеских отношений с мэром Москвы Юрием Лужковым.