Издатель «Тайги.инфо» обратился в полицию из-за поступивших ему угроз

Издатель «Тайги.инфо» Виктор Чистяков написал заявление в полицию из-за поступивших ему угроз от героя текста – бывшего начальника новосибирской государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Евгения Пономарёва.

Экс-начальник позвонил Чистякову после публикации текста о работе управляющих компаний города. Пономарёв, как сообщает «Тайга.инфо», «призвал встретиться и разобраться "по-мужски", если он не боится».

«Разговор длился четыре минуты и изобиловал агрессивной эмоциональностью с употреблением сплошных ненормативных оборотов речи с призывом встретиться и разобраться „по-мужски“, если я не боюсь», — рассказал Виктор Чистяков.

Издатель «Тайги.инфо» попросил МВД дать оценку действиям Евгения Пономарёва по части 2 статьи 119 УК об угрозе убийством и статье 144 о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.