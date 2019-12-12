Издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его супруга погибли

Умер издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай, сообщила 10 декабря редакция издания. Это произошло 8 декабря, причины смерти не раскрываются. 10 и 11 декабря выпуск журнала был приостановлен. Раю было 29 лет.

Рай погиб при трагических обстоятельствах вместе с супругой, уточнили в пресс-службе «Тинькофф». Банк окажет материальную поддержку родным и сыну Рая.

Пресс-служба «Тинькофф»:

В воскресенье трагически ушёл из жизни Саша Рай. Сложно подобрать слова и поверить в то, что Саши больше нет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Саши, его друзьям и коллегам. Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т—Ж». Компания окажет необходимую материальную поддержку его родным и близким и поддержит оставшегося без родителей сына Саши.

Александр Рай родился в Москве в 1990 году. Окончил Московский педагогический государственный университет. До прихода в «Тинькофф» работал главным редактором блога «Нетологии». Он пришёл в банк в конце 2014 года и запустил «Тинькофф-журнал» на основе блога компании. Первый материал был опубликован в январе 2015 года, в сентябре 2019 года аудитория журнала превысила 5 млн уникальных посетителей в месяц.