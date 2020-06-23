Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил об увольнении

Генеральный директор компании «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») Глеб Прозоров прислал команде издания прощальное письмо. Об этом сообщила редактор «Ведомостей» Ксения Болецкая:

Очевидно, за Глебом уйдут многие люди из коммерческой части «Ведомостей». Именно Глеб обеспечивал тылы «Ведомостям». Свято соблюдал правила — что между редакцией и коммерцией стена, что даже самые большие рекламодатели никак не могли влиять на наши тексты.

«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. <…> Так что все мы в известной степени похожи — разделяем одни и те же ценности, придерживаемся одних и тех же принципов. И поэтому мне было хорошо работать с вами», — процитировала Болецкая письмо Прозорова.

Прозоров подтвердил РИА Новости, что уходит с поста директора «Бизнес ньюс медиа». На вопрос о причинах он ответил: «Я думаю, что пришло время».

Гендиректором «Бизнес ньюс медиа» станет Михаил Нелюбин, который сейчас возглавляет компанию «Саппорт» — нового владельца «Бизнес ньюс медиа».