Издатель WSJ назвал персонализацию новостей обязательным условием выживания новостных изданий

Издатель The Wall Street Journal Уильям Льюис предупредил новостные издания, что они не выживут, если не будут делать персонализацию новостей для читателя.

Льюис выступал перед студентами лондонского университета. И рассказывал о том, как компания Dow Jones, издающая WSJ, создает у читателей «четкое ощущение осознанности»:

Мы пересмотрели само понятие аудитории, сделав акцент на отдельном пользователе.

И если другие новостные издание так же не начнут работать над персонализацией новостной ленты, то это станет, по мнению Льюиса, мощнейшей угрозой демократии:

Мы считаем, что издания, которые привержены старой идеи будто бы это только они, а не читатели — ответственны за распространение информации, вымрут.

WSJ находится за пэйволом с 1996 года. В 2018 году они ввели систему динамического контроля за количеством бесплатных материалов (то есть, их количество зависит от пользовательского поведения на сайте).

На прошлой неделе News Corp, которая владеет Dow Jones, объявила о рекордном количестве подписчиков цифровых продуктов: 2 млн. И 57% доходов с читателей идут из цифры.