Издатели газет ищут замену западным программам верстки

Российские издатели газет ищут замену западным системам верстки, в том числе InDesign от Adobe, остановившей продажу продуктов. Конкуренты компании Serif и Quark также прекратили поставки программного обеспечения в России. Владельцы старых бессрочных лицензий планируют пользоваться программами дальше, но некоторые уже столкнулись с проблемами.

«Ъ» опросил крупнейших издателей прессы, как они будут замещать зарубежное ПО, которое сейчас используется для верстки.

Инженер службы допечатной подготовки ИД «Коммерсантъ» Николай Силкин рассказал, что издательский дом использует в подготовке своих печатных продуктов программы Adobe по подписке, срок ее продления — 25 декабря: «Непонятно, является ли продление подписки в рамках существующего контракта покупкой в определении Adobe. Кроме того, непонятно, насколько «Ъ» ассоциирован с проправительственными СМИ в представлении компании Adobe».

По его словам, ИД «Коммерсантъ» в 2000-х годах имел опыт перехода с QuarkXPress на InDesign, тогда на это ушло около месяца.

РБК консультируется с профильными комитетами и ведомствами, отвечающими за импортозамещение ПО, а также ищет альтернативы продуктам Adobe «вместе с корректировкой бизнес-процессов», рассказал директор по маркетингу и коммуникациям издания Андрей Сикорский. По его словам, в холдинге пока не видят продуктов, способных полностью заменить решения Adobe. В пресс-службе «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») сообщили, что используют только продукты с бессрочной лицензией: «Что касается техподдержки, то решать возникающие вопросы мы готовы своими силами». В «Российской газете», «Парламентской газете» и «Вечерней Москве» не ответили на запрос. В Минцифры “Ъ” сказали лишь, что оказывают «поддержку российским разработчикам ПО, а также заказчикам отечественных решений».

Для верстки газет достаточно приложений Adobe из пакета Creative Suite 4 (CS4), выпущенного еще в 2008 году, отмечает технический директор ИД «Комсомольская правда» Илья Коршунов. По его словам, текущий технологический ресурс ИД рассчитан на «пару лет в условиях изоляции», причем компания уже сталкивалась с проблемами совместимости старого ПО с новыми операционными системами от Apple.

В худшем случае российские издатели смогут полагаться на «отвязанные от лицензирования» старые версии программ Adobe, вплоть до CS6, но «тогда нельзя говорить о каком-либо развитии».

Adobe вытеснила конкурентов с рынка, потому что InDesign развивался быстрее других издательских систем и тесно интегрирован с Photoshop и Illustrator, говорит гендиректор разработчика редакционного ПО Axiosoft Алексей Попов: «Переучивать людей, которые годами работали в InDesign, раньше считалось бесполезным занятием».

Но если до конца года будет ясно, что Adobe не вернется на российский рынок, придется говорить об адаптации под него одного из решений с открытым исходным кодом, например, Scribus, считает господин Попов.

Издатели газет используют технологии Adobe не только для подготовки номера, но и для отправки его в печать, добавил коммерческий директор типографии «Прайм Принт» Андрей Малахов: «Если с этим будут большие проблемы, мы сможем принимать файлы и по электронной почте, и, условно говоря, по Telegram».

Юрий Литвиненко