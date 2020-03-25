Издатели и печатники опасаются падения продаж на 70% из-за коронавируса

Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) и Российский книжный союз готовят обращение о мерах поддержки отраслей. Они опасаются падения спроса на печатную продукцию в условиях карантина из-за коронавируса при росте цен на бумагу из-за скачка курса валют, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей издателей и типографий.

Собеседники газеты рассказали, что предложения отраслевых союзов коснутся цен на бумагу, снижения налогов, арендных платежей и процентных ставок по кредитам. По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, на книжном рынке нужно ввести налоговые каникулы для магазинов и издательств, предоставить таможенные льготы на ввоз бумаги, у которой нет аналогов в России, снизить НДС на электронные издания. По мнению президента издательского дома «Лев», выпускающего детские журналы, Льва Елина, для печатной прессы нужно обнулить подоходный налог и социальные платежи за 2020 г.

Издатели книг и прессы отмечают падение продаж в крупных городах на 30%, а при ужесточении карантина прогнозируют спад на 70%. Гендиректор «Альпина паблишер» Алексей Ильин рассказал газете, что в условиях карантина и полного закрытия магазинов большинство издателей планируют резкое сокращение тиражей и количества новых наименований. Газеты уменьшают тиражи из-за сократившегося пассажиропотока в метро и отмены авиарейсов, отмечает коммерческий директор типографской группы «Прайм принт» Андрей Малахов. По его мнению, режим полного карантина остановит распространение газет и журналов, а значит, и работу полиграфических предприятий.

По словам президента СППИ, гендиректора «Аргументов и фактов» Руслана Новикова, в прессе ожидают падения рекламных доходов как минимум на 50%, сейчас, по его оценке, они упали на 20%. Сокращение продаж тиражей печатных СМИ он оценил в 40–50% по итогам марта, а к концу года – до 75%. Убытки отрасли, по его подсчетам, составят 30–40 млрд руб. На 15% выросла цена мелованной импортной бумаги, российская бумага подорожает на 10% с середины апреля, рассказывают собеседники издания.