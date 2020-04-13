Издатели и писатели обратились в правительство с просьбой признать книги товаром первой необходимости

Представители книжных магазинов, издательств и писатели обратились к правительству с открытым письмом с просьбой признать книги товаром первой необходимости, а также внести книжную индустрию в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Письмо, как сообщают «Ведомости», подписали порядка 500 человек, среди которых известные писатели Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина.

Главная проблема, на которую указывают авторы обращения — это закрытие книжных магазинов, продающих до 70% всех книг в стране. Еще в конце марта книжным магазинам пришлось временно закрыться из-за требований соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции. При этом продуктовые магазины и аптеки продолжили работу, так как их товары признали предметами первой необходимости.

Обращение:

Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии — от писателей, издателей до полиграфических предприятий. Только за март книжные магазины потеряли более 50−60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии.

Книжный рынок составляет огромную часть российской экономики, пишут его представители. В 2019 году он, по данным издательской группы «Экмо-АСТ», составил 92 млрд рублей. Для того чтобы не пришлось останавливать выпуск книг, чего не было ни в Гражданскую, ни в Великую Отечественную войну, отметили авторы обращения, их нужно внести в список товаров первой необходимости. Параллельно стоит признать книжную индустрию отраслью, наиболее пострадавшей от пандемии.

Если книги приравняют к товарам первой необходимости, книжные магазины снова смогут открыться. А внесение отрасли в число наиболее пострадавших позволит ее представителям получить льготные кредиты и закрыть текущие платежи.