Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы

Минкомсвязь и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) подготовили законопроект, согласно которому издательские дома смогут списывать до 30% нереализованной печатной продукции без уплаты налогов.

Подготовить такой законопроект Минфину, Минкомсвязи и Роспечати поручило правительство. Ведомства должны выполнить это поручение в течение месяца, уточнили в пресс-службе правительства.

Согласно подготовленному Минкомсвязью и Роспечатью законопроекту, до 30 % стоимости тиража книг и периодики может быть отнесено к расходам на производство и не облагаться обязательными налогами. Издатели смогут списывать без уплаты налога бракованную, утратившую товарный вид, а также нереализованную продукцию, указано в законопроекте. Авторы законопроекта предлагают также уменьшить срок реализации книг с 24 до 12 месяцев, поскольку распространители возвращают издателям нераспроданную продукцию через год.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает льготу на списание до 10 % тиража, при этом реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40 % от тиража, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Разница между положенными 10 % и реальным процентом списанной продукции облагается так называемым налогом на внереализационные доходы, объясняет исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова. Кроме того, многие издатели используют упрощенную систему налогообложения, чтобы снизить свои расходы, однако зачастую распространители возвращают нереализованную продукцию на условиях обратного выкупа, то есть с учетом НДС (для дистрибьюторов прессы он сейчас равен 10%). Поэтому издатели вынужденны доплачивать распространителю за свой же нераспроданный товар, резюмирует Шитикова.

В итоге рынок периодики теряет миллиарды рублей, уверяют в Союзе предприятий печатной индустрии. Союз предлагал внести поправки в Налоговый кодекс еще в 2013 году, когда доходы издательств от продажи тиражей стали существенно снижаться. Если законопроект будет принят, рынок сумеет вернуть приблизительно 1,7 млрд руб., полагает Шитикова.

Рекламные сборы печатных СМИ, которые зачастую являются основным источником их дохода, в первом полугодии 2019 года снизились на 16 %, до 7,4–7,6 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России.

На книжном рынке за первое полугодие 2019 года было выпущено 54, 8 тыс. наименований общим тиражом 194,2 млн экземпляров, что почти на 6% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Российской книжной палаты.

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