Издатели печатных СМИ заявили о «беспрецедентном» росте цен на бумагу

Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором сообщил о «катастрофической» ситуации на рынке бумаги в России и о высоком росте цен на бумагу в этом году: мелованная бумага подорожала на 18%, картон — на 30%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

По мнению издателей, такая ситуация сложилась, потому что производители бумаги переориентируются на производство обертки для Китая и Индии. Союз попросил Минпромторг провести совещание с Минцифры, производителями бумаги, полиграфистами и издателями, чтобы обсудить меры по стабилизации ситуации.

Заместитель гендиректора по продажам АО «Волга» Алексей Вдовин, сообщил, что Балахнинский бумкомбинат, которым управляет компания, в этом году увеличил продажи на внутреннем рынке. В других бумкомбинатах, которые упомянуты в письме, не ответили на запрос издания.

В Минпромторге изданию сообщили, что анализируют стоимость бумаги и регулярно проводят совещания по ценам на товары лесопромышленного комплекса. В ближайшее время планируется провести совещание с производителями офсетной и печатной продукции.

Исполнительный директор союза Павел Мирошников заявил, что нужно предоставлять субсидированные кредиты на бумагу, которая востребована среди издателей, но не выгодна бумкомбинатам, иначе издателям не на чем будет печатать.