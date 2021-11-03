Издатели печатных СМИ заявили о «беспрецедентном» росте цен на бумагу

Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором сообщил о «катастрофической» ситуации на рынке бумаги в России и о высоком росте цен на бумагу в этом году: мелованная бумага подорожала на 18%, картон — на 30%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.
По мнению издателей, такая ситуация сложилась, потому что производители бумаги переориентируются на производство обертки для Китая и Индии. Союз попросил Минпромторг провести совещание с Минцифры, производителями бумаги, полиграфистами и издателями, чтобы обсудить меры по стабилизации ситуации.
Заместитель гендиректора по продажам АО «Волга» Алексей Вдовин, сообщил, что Балахнинский бумкомбинат, которым управляет компания, в этом году увеличил продажи на внутреннем рынке. В других бумкомбинатах, которые упомянуты в письме, не ответили на запрос издания.
В Минпромторге изданию сообщили, что анализируют стоимость бумаги и регулярно проводят совещания по ценам на товары лесопромышленного комплекса. В ближайшее время планируется провести совещание с производителями офсетной и печатной продукции.
Исполнительный директор союза Павел Мирошников заявил, что нужно предоставлять субсидированные кредиты на бумагу, которая востребована среди издателей, но не выгодна бумкомбинатам, иначе издателям не на чем будет печатать.
Источник: Ведомости