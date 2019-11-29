Издатели приняли участие в Национальном рекламном форуме 2019

В ходе Национального рекламного форума 2019 прошли несколько издательских мероприятий. В рамках главной стратегической сессии выступил Виктор Шкулев, Президент Hearst Shkulev Group:

Мы прошли путь от издателя к паблишеру – то есть к тому, кто производит контент. Мир меняется, и период стабильно успешных бизнесов очень сильно сокращается. В нашем бизнесе драйвером является контент. Чтобы контент был успешным, он должен быть актуальным, разнообразным, качественным и многоформатным. Но не менее важны каналы его дистрибуции. Поэтому мультиплатформенная база распространения контента является конкурентным преимуществом.

В дискуссионной панели издателей на НРФ Пресс&Publishers Саммит: Back to brands приняли участие:

Модератор: Сергей Минаев, главный редактор русского издания Esquire.

Спикеры:

• Александр Маленков, главный редактор журнала Maxim;

• Алексей Иванов, генеральный директор Bauer Media Group Russia;

• Анжелика Сулхаева, директор по рекламе ИД «Комсомольская правда»;

• Елена Коршак, директор по инновационным продуктам РА Wavemaker (GroupM);

• Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты».

Издательские дома обсудили свои новые мультиплатформенные рекламные возможности, а также как сегодня реализуется главный запрос времени на таргетирование аудитории, в том числе на молодую аудиторию, как с ней работают издатели.

Внимание Пресс&Publishers Саммит было сосредоточено на целом ряде тенденций, которые оказывают различное влияние на индустрию:

• взрывной рост новых медиа;

• борьба традиционных и новых медиа за свободное время и внимание потребителя;

• инфляция продолжительности и эффективности контактов;

• над многолетними брендами производителей нависла угроза их девальвации.

В ходе дискуссии ее участники очень талантливо и профессионально постарались дать ответы на важнейшие вопросы, в частности: почему за 10 лет аудитория прессы, причем без учета аудитории диджитал-ресурсов ИД, снизилась только на 20-30%, а доля на рекламном рынке незаслуженно упала в несколько раз.

Елена Коршак, директор по инновационным продуктам РА Wavemaker (GroupM), представила свой, довольно критичный взгляд на позиционирование издателей на рекламном рынке. Она отметила, что по ее мнению, издательские дома России не поддерживают актуальную мировую повестку и не борются за читателей. Так, электронные версии печатных изданий не адаптированы под мобильный формат, а многие печатные медиа невозможно купить на таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries.

Александр Маленков, главный редактор журнала Maxim, подтвердил, что объем рекламы в принте падает. Она становится дорогой, и не все рекламодатели могут себе ее позволить. Теперь это витрина для медийного бренда, показывающая его статус и прибыльность.

Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты», президент СППИ ГИПП, рассказал о трансформации газет как канала коммуникации. Газеты перестают быть агрегаторами новостей, они должны предоставлять аналитику происходящего в мире. ИД «Аргументы и Факты» одними из первых стали использовать цифровые каналы – рассылку, соцсети, Telegram, электронные версии издания.

Алексей Иванов, генеральный директор Bauer Media Group Russia, назвал проблемную точку печатных изданий: они ограничивают себя рамками одной целевой аудитории – молодежи, живущей в столичном регионе. По его мнению, выход в том, что издатели должны ориентироваться на разную аудиторию по всей России.

Анжелика Сулхаева, директор по рекламе ИД «Комсомольская правда»: «В коммуникациях необходимо ориентироваться на то, что потребители хотят получать больше эмоций, жить здесь и сейчас. Пользователь в традиционных медиа потребляет контент от начала до конца в отличии от диджитал-каналов. Именно традиционные медиа являются фабриками контента, которым потребители доверяют и с которыми у них выстраиваются долгосрочные отношения».

В итоге сложилась очень эмоциональная и откровенная дискуссия о рекламном рынке, о непропорциональном росте бюджетов в перформанс, о новом осознанном потребителе и трансформации традиционных медиа в контентные экосистемы с прямым доступом к аудитории.

Участники дискуссии пришли к выводу, что традиционные медиа, и пресса в том числе, помогают потребителю не утонуть в потоке информации, поставляя выверенный и высокопрофессиональный контент через все современные каналы коммуникации.

Битва за лояльность обострилась до предела – и пресса знает, как ее выиграть.

Пресс&Publishers Саммит прошел при организационном участии Бюро тиражного аудита – АВС, Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), Комитета по рекламе в печатных СМИ, издательских домов Hearst Shkulev Media, «Аргументы и Факты», Bauer Media Group Russia, «Вечерняя Москва», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Российская газета» и при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.