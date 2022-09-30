Издатели заявили о подорожании книгопечати на 20-30%

Производители столкнулись с дефицитом полиграфических материалов и мощностей.Себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг к сентябрю выросла с начала года более чем на 30%. В связи с этим, отдельные компании задумались о переносе печати в Иран и Индию и отказе от выпуска дорогих книг.

Участники рынка также заявили о нехватке типографий. На этом фоне «Росмэн» рассматривает варианты переноса мощностей за границу — в Китай, Индию и Иран — при текущем курсе валют это было бы выгодно. Однако многое зависит от курса доллара к рублю. Также сохраняется вероятность проблем с логистикой: доставка из Китая и Индии за этот год уже подорожала почти в три раза.

В последние годы рост цен на полиграфические услуги не превышал темпы инфляции и составлял 5–8% в год. Резкое повышение стоимости производства книг началось в конце февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. На текущий момент производственный процесс подорожал с начала года на 30–40%.