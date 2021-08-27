Издательская‌ ‌группа‌ ‌Axel‌ ‌Springer‌ ‌выкупит‌ ‌американскую‌ ‌компанию,‌ ‌занимающуюся‌ ‌политической‌ ‌журналистикой‌ ‌

Немецкая издательская группа Axel Springer объявила о покупке Politico. Американская компания в течение 15 лет занималась политической журналистикой. Издательская группа также выкупит новостной сайт Protocol. Об этом стало известно из пресс-релиза Axel Springer.

Обе стороны согласились не разглашать условия сделки.

«За свою 15-летнюю историю компания Politico превратилась в один из самых влиятельных источников новостей в мире, стала одной из ведущих моделей успешных инноваций СМИ в 21 веке», — сообщается на сайте издательской группы.

Напомним, что Axel Springer и Politico являлись партнерами с 2014 года. Они вместе запустили Politico Europe.

Роберт Оллбриттон, основатель Politico и Protocol, продолжит работу в качестве издателя этих проектов. Редакционные и управленческие группы останутся на своих местах. Они продолжат выпускать свои публикации отдельно от других брендов Axel Springer.