Издательский дом «С-Медиа» подал заявление о банкротстве

ООО «С-Медиа», управляющее одноименным издательским домом, 10 июня подало иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда. На запрос издания в компании не ответили. На сайте «С-Медиа» указано, что ИД существует с 1996 г. и выпускает 21 издание совокупным тиражом 5,2 млн экземпляров.

Наиболее массовые издания «С-Медиа» — «Е-мое! Сканворд!» (210 тыс. экземпляров) и сканворды «Почтальон Печкин» (220 тыс.), ежемесячные журналы «Тайны Вселенной», «Запретная история» и «Ухтышка» (по 200 тыс. экземпляров), а также «Криминал», «Криминальное чтиво», «Женские письма», «Аномальные новости» и др. (по 180–190 тыс.).

ООО «С-Медиа» принадлежит его гендиректору Константину Уточкину, выручка компании в 2018 г. превысила 400 млн руб., чистая прибыль составила 285 млн руб., уточняет «Ъ» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Возможный уход изданий «С-Медиа» станет «знаковым», в ближайшие месяцы издатели среднего размера по всей стране будут вынуждены уходить с рынка, уверен гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин. Это связано с задержками платежей от дистрибьюторов, в результате которых возникают кассовые разрывы, а доходы от рекламы во многих изданиях упали почти до нуля. Ранее в Минкомсвязи прогнозировали, что из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 г. продажи прессы могут сократиться на 10 млрд руб., то есть примерно на четверть, доходы от подписки — упасть на 4 млрд руб., а от рекламы — на 7 млрд руб.

Президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков сомневается, что уход «С-Медиа» станет предвестником волны банкротств, считая, что дело в перенасыщении сегмента.