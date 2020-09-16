Издательства попросили «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток

Внедрить цифровой отпечаток для выявления нелегального контента просят книжные издательства «Яндекс» и Mail.ru Group. Об этом пишут «Ведомости».

Соответствующее обращение к руководству интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, направил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

В документе изложена просьба организовать процесс удаления пиратских ссылок из поисковой выдачи во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку.

По данным РКС, ежегодно правообладатели творческих индустрий тратят сотни миллионов рублей на поиск и удаление пиратского контента.