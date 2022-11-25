Издательства потеряли до 3% продаж после ухода иностранных писателей

Российские издательства недополучили только 2-3% продаж после того, как часть западных писателей перестала публиковаться в стране, сообщает РБК со ссылкой на президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

Однако в 2023 году недополученная доля продаж может увеличиться до 7%, добавил эксперт. Ранее о прекращении договоров с российскими издательствами заявили Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта. Аналогичное решение приняли концерны Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners.

Тем не менее, американская Harper Collins, которая входит в пятерку крупнейших мировых англоязычных издательств, остается в России. Заменить ушедших авторов навряд ли смогут писатели из Индии и Турции, уверен Новиков. Это связано с разницей социокультурных пространств.