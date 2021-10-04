Издательства пожаловались в Роскомнадзор на пиратство в Instagram

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупных российских издательств — АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.) попросила Роскомнадзор привлечь к административной ответственности Facebook Inc. за массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram и неудаление ссылок на нелегальные копии произведений. Об этом со ссылкой на письмо ассоциации сообщают «Ведомости». РБК направил запрос в Роскомнадзор и Facebook.

По словам члена правления АЗАПИ Максима Рябыко, по итогам года Instagram впервые вошел в топ-3 площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг. По данным ассоциации, первое место занимает Telegram — порядка 35 тыс. выявленных и удаленных по запросу АЗАПИ нелегальных копий книг и ссылок на них, на втором месте Instagram — более 3 тыс. таких ссылок в аккаунтах пользователей, на третьем YouTube — порядка 2,4 тыс. ссылок

В сообщении АЗАПИ утверждается, что правообладатель имеет возможность потребовать удаления нелегально размещенного контента или ссылок на него в соцсети через специальную форму, однако далеко не все такие ссылки удаляются. К примеру, Instagram в некоторых случаях не удаляет даже ссылки на тот контент правообладателей, в отношении которого ранее Мосгорсуд уже принял обеспечительные меры, говорится в письме АЗАПИ в Роскомнадзор. «Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом», — сказано в письме.

Заявители попросили надзорное ведомство привлечь Facebook к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление нелегального контента). Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.