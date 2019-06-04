Издательство МГУ начало размещать свои журналы в открытом доступе

Издательство МГУ им. М.Ломоносова начало размещать все свои журналы в открытом доступе. Об этом сообщили в пресс-службе университета:
Начиная с июня 2019 г. издательство МГУ будет размещать все свои журналы в открытом доступе в «КиберЛенинке» по открытой лицензии Creative Commons Attribution (CC BY). Среди них — серии «Вестника МГУ» и другие научные издания университета. Архивы журналов МГУ насчитывают более 20 тыс. научных статей.
Отмечается, что работа по размещению изданий МГУ им. М.Ломоносова уже началась — в течение месяца они появятся на сайте платформы:
Лицензионный доступ Creative Commons Attribution позволяет любому пользователю из любой точки земного шара свободно искать, просматривать, изучать и цитировать архивные материалы и статьи свежих номеров. Благодаря простой неисключительной лицензии, «КиберЛенинка» получает право воспроизводить и хранить электронные копии статей, доводить их до всеобщего сведения, переводить, включать их в состав баз данных, анализировать метаданные размещенных материалов. Открытая лицензия Creative Commons Attribution является стандартом де-факто научной коммуникации во всем мире. Любой исследователь получает право использовать произведение всего лишь при одном условии — указании авторства.
Источник: АГН Москва