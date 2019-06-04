Издательство МГУ начало размещать свои журналы в открытом доступе

Издательство МГУ им. М.Ломоносова начало размещать все свои журналы в открытом доступе. Об этом сообщили в пресс-службе университета:

Начиная с июня 2019 г. издательство МГУ будет размещать все свои журналы в открытом доступе в «КиберЛенинке» по открытой лицензии Creative Commons Attribution (CC BY). Среди них — серии «Вестника МГУ» и другие научные издания университета. Архивы журналов МГУ насчитывают более 20 тыс. научных статей.

Отмечается, что работа по размещению изданий МГУ им. М.Ломоносова уже началась — в течение месяца они появятся на сайте платформы: