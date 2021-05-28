Издательство «Открытые системы» объявило о расширении акции «Журналы — школьным, детсадовским и детским библиотекам»

27 мая, в Общероссийский День библиотек, издательство «Открытые системы», выпускающее детские издания «Классный журнал» и «Понимашка», объявило о расширении акции «Журналы — школьным, детсадовским и детским библиотекам», объявленной год назад. Теперь архив изданий, доступ к которому российские библиотеки могут получить совершенно бесплатно, увеличен почти в три раза, до 140 журналов.

Впервые об акции, в рамках которой библиотекам для свободного скачивания предложили архив «ПониМашки» (для детей от 3 до 7 лет) и «Классного журнала» (для детей от 7 до 14) за два года, было объявлено в апреле 2020 года. Тогда директор по детским проектам издательства Алексей Ходорыч пояснял, что идея проекта появилась после вручения призов участникам конкурса «Дети читают Заходера» в рамках проекта «Литературная одиссея», который осуществляется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

Многие работы поступали к нам на конкурс с помощью библиотек со всей России, призы участникам мы тоже рассылали через библиотеки. Архив за 2019 и 2020 годы был одним из призов для лауреатов. Но библиотеки, получив нашу рассылку, сообщили, что им тоже очень необходим этот архив. Pdf-версии издания они планируют демонстрировать посетителям библиотеки в том числе через специальные библиотечные информационные системы. Мы сразу же откликнулись на эту просьбу.

За год проведения акции, доступ к архиву получили 1600 библиотек России. Однако лишь немногие библиотеки имеют собственные библиотечные информационные системы, позволяющие давать доступ к изданиям без возможности их скачивания. Что, в итоге, ограничило использование электронных версий до просмотра посетителями библиотек на компьютерах в читальных залах.

Об этом опыте Алексей Ходорыч подробно рассказывал в выступлении на XXV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), которая проходила Петрозаводске с 16 по 20 мая. «Предоставляя бесплатный доступ к архивам в условиях пандемии, — говорил Алексей в своём докладе, — мы хотели напомнить о нас и библиотекам, и читателям, чтобы они подписывались на наши новые выпуски уже на коммерческих условиях. Сейчас, когда система розничного распространения периодики фактически разрушена, подписка остается практически единственным доступным способом получения изданий. Но наш проект был бы ещё эффективнее, если бы наряду с прямым доступом к архиву, мы разместили бы электронные версии в одном из бесплатных информационных ресурсов, которые позволяют изучать издания без возможности скачивания».

В ближайшее время, издательство «Открытые системы» проведёт переговоры с рядом таких ресурсов, а пока предоставление прямого доступа к архиву, в котором теперь можно изучать номера за 4 года, продолжается. Чтобы получить к нему доступ, необходимо заполнить анкету. Специальный плакат акции можно скачать по ссылке.

Отметим, что Ежегодная конференция РБА впервые проходила в очно-дистанционном формате, многие материалы конференции и записи прямых эфиров секций и выступлений можно изучить на сайте Российской библиотечной ассоциации.

Во время конференции в Петрозаводске проходила XXI Выставке издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, на которой впервые были организованы виртуальные стенды нескольких компаний-участников. Эти стенды, среди которых и был и стенд «Классного журнала» и «Понимашки» можно изучить по ссылке.

Напоминаем, что прямо сейчас для всех желающих доступны для скачивания 20 электронных версий «Классного журнала» и «Понимашки». Оформить редакционную подписку на журналы можно по ссылке, либо в официальном каталоге «Почты России»: «Подписные издания» по индексам П1643 («Классный журнал») и П1245 («ПониМашка»)