Издательство «Открытые системы» и редакция журнала «ПониМашка» анонсировали выход первых двух серий анимационного сериала для малышей

В пятницу, 12 июля 2019 года, на официальном канале в YouTube состоялась премьера первых двух серий мультсериала «ПониМашка». ПониМашка – главная героиня одноименного журнала для дошкольников, который выпускается издательством «Открытые системы» уже более 10 лет. За эти годы с журналом выросло более миллиона читателей. И вот теперь ПониМашка будет радовать детей не только на страницах журнала, но и с экранов мониторов.

В мультсериале к ПониМашке присоединились новые друзья и члены семьи: мама – повар-ученый, папа-почтальон, зебра Сметанка, ослик Всезнайка и многие другие.

Главная идея мультфильма совпадает с идеей журнала: помогая главной героине и ее друзьям справиться с заданиями и трудностями, дети получают новые знания о мире и природе, знакомятся с буквами, цифрами, цветами и готовятся к школе.

Издательство «Открытые Системы» – российское издательство, выпускающее высокопрофессиональные бизнес-издания для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные системы, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина, а так же популярные еженедельные издания для детей.