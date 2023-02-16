Издательство Popcorn Books выставят на продажу

Владелец Popcorn Books Денис Котов ищет покупателя на этот актив. Издательство специализируется на young-adult литературе, приоритетами которой являются вопросы самоидентификации, расизма и сексизма.

Котов подтвердил, что рассматривает вариант продажи Popcorn Books. Сам он приобрел 100% ООО «Попкорн букс» в июле 2022 года у Bookmate Limited и других владельцев. Суммы сделок не раскрывались. Котов также является основателем книготорговой сети «Буквоед».

В 2021 году выручка ООО «Попкорн букс» составила 10,1 млн руб., а чистый убыток — 1,4 млн руб. В 2022 году продажи книг издательства могли составлять порядка 500 млн руб. Однако вступивший в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в книгах, кино, рекламе и СМИ мог обесценить актив.

Эксперты сходятся во мнении, что Popcorn Books сейчас является токсичным активом и продать его если и получится, то только с существенным дисконтом. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что в августе оценка издательства могла быть близка к одной ожидаемой годовой выручке по итогам 2022 года, но сейчас его стоимость просела минимум в четыре раза.

Источник: Sostav