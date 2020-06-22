Издателя «Медиазоны» задержали за подготовку очередной акции

Участнику Pussy Riot и издателю «Медиазоны» Петру Верзилову грозит административный арест за мелкое хулиганство. Его задержали из-за того, что он планировал в рамках акции встать перед танком во время репетиции парада Победы в Москве, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Суть планируемой акции заключалась в том, чтобы встать перед танком во время репетиции парада Победы и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, который позже стал символом подавления студенческих протестов в Китае.

Изначально Верзилов с другом планировал провести акцию 14 июня и для этого даже снял номер в отеле недалеко от Пушкинской площади. Но в назначенный день репетиция проходила без техники. Позднее автор идеи, посоветовавшись с юристами, решил отказаться от участия в акции.

Однако в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные выломали дверь в его квартиру — после этого он перестал выходить на связь. Затем Верзилов сообщил, что его допрашивали в течение 13 часов: ему задавали «много вопросов по Навальному и по поездкам за рубеж». Обыск в его квартире проводили сотрудники главного управления СК по расследованию особо важных дел. Ранее его уже задерживали за нарушение самоизоляции и танцы в полицейской форме.