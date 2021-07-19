Израильская шпионская программа использовалась для незаконной слежки

Программа Pegasus израильской компании NSO Group использовалась для слежки за журналистами, активистами, правозащитниками и чиновниками. Об этом было рассказано в расследовании проекта Forbidden Stories, проведенном совместно с 16 мировыми СМИ.

Авторы расследования получили доступ к базе из более 50 тысяч номеров телефонов, принадлежащих жителям государств, которые сотрудничают с NSO Group. В базе оказались номера 180 журналистов, 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.

Журналисты заявили, что Pegasus может заражать телефоны как на Android, так и на iOS и извлекать из телефонов сообщения, фотографии, электронные письма, записывать звонки и активировать микрофон и камеру.

В NSO Group отвергли обвинения в использовании своего программного обеспечения для слежки, но пообещали провести расследование о неправомерном использовании своего продукта. Кроме того, в компании утверждают, что их технологии помогали предотвращать многочисленные террористические акты.