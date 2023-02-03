«Известия» и РЕН ТВ — лидеры по цитируемости в 2022 году

По версии «Медиалогии», ресурсы МИЦ «Известия» стали лидерами рейтинга цитируемости СМИ за 2022 год.

Газета «Известия» заняла первое место среди федеральных газет, опередив «Коммерсантъ» и «Ведомости». Индекс цитируемости издания составил 34 835,80. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 29 141,47) и «Ведомости» (ИЦ: 8 824,64).

Телеканал РЕН ТВ с большим отрывом занял первое место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа в 2022 году. Индекс цитируемости телеканала составил 5 133 098.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.