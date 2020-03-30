Известия» и «Ведомости» приостановили выпуск печатных версий

«Известия» и «Ведомости» приостановили до 6 апреля выпуск печатных версий, сообщает РИА Новости.

«В общем, некуда выходить, и некому ее [газету] развозить. Сайт работает бесперебойно. Мы будем пытаться его как-то, может быть, и расширить», — сказал агентству исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров.

Он уточнил, что пока речь идет о том, что сайт будет «функционировать в привычном режиме».

«Коммерсант» пока выходит в печатном виде. Отмену выхода номеров в издании пока не обсуждали, сказал РИА Новости главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин.

Печатные СМИ попали в первоначально утвержденный правительством список товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Однако затем СМИ, а также табак, смартфоны, контактные линзы и некоторые другие позиции из списка исключили.