«Известия» купили газету «Деловой Петербург»

Мультимедийный информационный центр «Известия» приобрел издание «Деловой Петербург». Сделка состоялась в рамках укрепления и развития МИЦ в Северо-Западном регионе.

Как отметили в пресс-службе МИЦ «Известия», холдинг с момента создания уделяет большое внимание развитию входящих в его периметр СМИ СЗФО и работе с аудиторией этого региона, поэтому приобретение авторитетного регионального издания стало логичным продолжением данной работы. Теперь холдинг планирует развивать издание «Деловой Петербург» и расширять его редакционные компетенции.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр, он начал работу в марте 2017 года. В состав Центра входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал «78».

Газета «Деловой Петербург» выходит с 1993 года и является одним из центральных деловых СМИ Санкт-Петербурга.