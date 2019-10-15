«Известия» напечатали архивный выпуск о первом выходе человека в открытый космос

15 октября 2019 года, в день прощания с Алексеем Леоновым, «Известия» выпустили копию исторического номера от 19 марта 1965 года, посвященного первому выходу человека в космос. Так редакциярешила почтить память великого космонавта, дважды Героя Советского Союза, человека, который первым в мире вышел в космическое пространство.

В 1965 году газета «Известия» несколько дней подряд освещала выход человека в открытый космос. Но выпуск от 19 марта стал наиболее полным и информативным, поэтому в редакции приняли решение поделиться с читателями именно им.

На страницах номера — фотографии космонавтов в скафандрах, изображение Леонида Брежнева в момент звонка Павлу Беляеву и Алексею Леонову, а также комментарии ученых, репортаж с космодрома и многое другое.