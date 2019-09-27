«Известия» уволили журналиста, раскритиковавшего Шойгу

Военный обозреватель «Известий» Илья Крамник уволен из штата редакции. 24 сентября он написал колонку «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», в которой подверг критике то, как ведомство освещает свою деятельность, а также усомнился, что реформа армии является в полной мере заслугой нынешнего министра обороны.

Материал был опубликован, но спустя несколько часов по интернет-адресу статьи появилась пустая страница с надписью «Вы не авторизированы для доступа к этой странице». Копию текста можно найти в новостных агрегаторах; кроме того, автор выложил ее в своем «Фейсбуке».Новостным поводом для колонки Крамника послужило интервью, которое Сергей Шойгу дал газете «Московский комсомолец». Оно было опубликовано в воскресенье, 22 сентября.

В пресс-службе «Известий» Ррассказали, что контракт с журналистом истек 24 сентября и не был продлен, поскольку «автором были нарушены корпоративные стандарты работы»:

Публичное обсуждение решений редакции и публикация материала вопреки принятому редколлегией решению являются абсолютно недопустимыми для действующих сотрудников.

Сам же материал был удален с сайта потому, что «не соответствовал редакционным стандартам издания», сообщили в «Известиях». Там настаивают на том, что решение было принято редакцией без давления со стороны каких-либо внешних источников:

Решение это приняла редакционная коллегия, которая сочла материал недостаточно проработанным и изобилующим мнениями автора, а не фактами. Никаких звонков из каких-либо ведомств относительно этого материала нам не поступало, все решения в холдинге в части редакционной политики принимаются исключительно редакцией.

Сам Крамник сказал, что претензий к статье у редактора, который принимал решение о публикации, не было. По словам Крамника, уже после публикации ему предлагали отредактировать материал, однако он отказался менять формулировки, отчасти из-за того, что материал уже вышел.

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