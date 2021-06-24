Известный волгоградский журналист Ефим Шустерман презентовал книгу «Свой взгляд»

23 июня Ефим Шустерман представил книгу «Свой взгляд. Люди. политика. Власть». Один из родоначальников волгоградской современной журналистики описал в издании целую эпоху из жизни Волгоградской области. Ретроспектива событий рассказывает о политике и обществе, об известных людях и руководителях региона.

Ефим Михайлович отметил, что каждый человек — это определенный набор воспоминаний. В его набор вошли те, у кого он брал интервью, с кем работал. Книгу Шустерман презентовал именно 23 июня — в особенный для него день.

— Сегодня исполняется ровно 55 лет, как я в журналистике. Именно 23 июня 1966 года, будучи тогда на практике в Воркуте, я получил задание сделать репортаж о строящейся самой крупной, самой глубокой шахте в Европе — Логашевской, — делится журналист.

По мнению автора и его коллег, книга «Свой взгляд» вполне может стать пособием для начинающих акул пера.

— Люди моего возраста, которые прожили многие годы вместе со мной в Волгограде, уходят. Вместе с ними уходит эпоха, понимание процессов, проходивших в разные годы в стране. Поэтому мне важно было запечатлеть для наших земляков свои воспоминания и впечатления о них, — резюмировал Шустерман.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру, на презентацию книгу волгоградского журналиста пришли председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, глава Волгограда Виталий Лихачев, представители федеральных и региональных СМИ, издатели и ученики мэтра.

Ефим Шустерман в разные годы работал тележурналистом на студиях Череповца и Волгограда, являлся главредом общественно-политического вещания Волгоградского комитета по телевидению и радиовещанию, создал «Новую газету», возглавлял «ИНТЕР». В копилке журналиста десятки наград, в том числе Всероссийская премия общественного профессионального признания «Лучшие перья России» и победа в конкурсе «Лучший менеджер» в номинации «Средства массовой информации».