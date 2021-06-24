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Книжная полка

Известный волгоградский журналист Ефим Шустерман презентовал книгу «Свой взгляд»

Июн 24, 2021

23 июня Ефим Шустерман представил книгу «Свой взгляд. Люди. политика. Власть». Один из родоначальников волгоградской современной журналистики описал в издании целую эпоху из жизни Волгоградской области. Ретроспектива событий рассказывает о политике и обществе, об известных людях и руководителях региона.

Ефим Михайлович отметил, что каждый человек — это определенный набор воспоминаний. В его набор вошли те, у кого он брал интервью, с кем работал. Книгу Шустерман презентовал именно 23 июня — в особенный для него день.

— Сегодня исполняется ровно 55 лет, как я в журналистике. Именно 23 июня 1966 года, будучи тогда на практике в Воркуте, я получил задание сделать репортаж о строящейся самой крупной, самой глубокой шахте в Европе — Логашевской, — делится журналист.

По мнению автора и его коллег, книга «Свой взгляд» вполне может стать пособием для начинающих акул пера.

— Люди моего возраста, которые прожили многие годы вместе со мной в Волгограде, уходят. Вместе с ними уходит эпоха, понимание процессов, проходивших в разные годы в стране. Поэтому мне важно было запечатлеть для наших земляков свои воспоминания и впечатления о них, — резюмировал Шустерман.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру, на презентацию книгу волгоградского журналиста пришли председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, глава Волгограда Виталий Лихачев, представители федеральных и региональных СМИ, издатели и ученики мэтра.

Ефим Шустерман в разные годы работал тележурналистом на студиях Череповца и Волгограда, являлся главредом общественно-политического вещания Волгоградского комитета по телевидению и радиовещанию, создал «Новую газету», возглавлял «ИНТЕР». В копилке журналиста десятки наград, в том числе Всероссийская премия общественного профессионального признания «Лучшие перья России» и победа в конкурсе «Лучший менеджер» в номинации «Средства массовой информации».

Источник: Новости Волгограда
 
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