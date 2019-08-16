«Известия Мордовии»: публичный разбор цифровой активности

В аккаунте «ВКонтакте» бросаются в глаза стоковые фотографии к новостям, которые лишают издание индивидуальности, а в социальных сетях она еще важнее, чем на сайте. В отдельных случаях редакция может принять для себя решение о том, как балансировать между интригой в заголовке и картинке и тем, что читатель хочет получить информацию, не переходя по ссылке. Например, издание сообщает о перекрытии дорог и ставит в качестве иллюстрации красную заглушку «внимание». Возможно, здесь сразу можно было дать схему перекрытого участка. Да, тогда пользователь, скорее всего, не перейдет по ссылке на новость, но зато у него будет больше мотивов поделиться записью, не открывая ее, ведь инфоповод и полезная информация на виду.

Заставляют реагировать на контент стандартные вещи: конкурс на лучшее фото кота, розыгрыш билетов на футбольный матч, опрос о том, хватает ли людям зарплаты на месяц. Чтобы дозированно пользоваться этими методами вовлечения аудитории, нужно следить за тем, что делают другие городские паблики и что вызывает наибольшее количество реакций. Самое опасное на этой стезе — юмор. К его использованию подталкивает и сама среда: современный диджитал-маркетинг приучил людей к тому, что даже самый серьезный инфоповод не обходится без жесткого юмора и мемов. Проигравших в этой битве точно нет: юмор, который «зашел», понравился, привлечет лайки и репосты, юмор, который перешел за грань, породит десятки негативных комментариев.

При всем разнообразии методов работы с аудиторией в самом многочисленном аккаунте (17,5 тысячи подписчиков «ВКонтакте», для сравнения: в популярном паблике «Мордовия online» больше 56,5 тысячи) половину трафика из социальных сетей поставляют «Одноклассники» (почти 5000 подписчиков). В среднем под постом здесь оставляют не больше одного комментария, но видны особо чувствительные темы для подписчиков. Например, 20 комментариев собрала новость о том, что главные должники по коммунальным платежам — обеспеченные люди.

Инструкция, как делать группу медиа в Одноклассниках