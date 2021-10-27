Записки журналиста: Майкл Джексон в Москве

В сентябре 1993-го в Москве было тревожно. Через две недели начнутся кровавые октябрьские события. И в это время в столицу прилетает звезда первой величины — Майкл Джексон. Не получив от редакции «Огонька» никакого задания, я решил, что это историческое событие все-таки надо снимать. Встретил его в «Шереметьево» вместе с кучей фанатов, а потом дежурил в фойе гостиницы «Метрополь» в надежде сделать хоть несколько кадров. Перед концертом в «Лужниках» Майкл сделал несколько вылазок в город. Ему предоставили правительственный «ЗиЛ», охрану ФСО, кортеж мотоциклистов, сопровождение ГАИ, автобус с ОМОНом. Плюс его свита. С таким кортежем он передвигался по Москве. Как успеть за ним? Решил наудачу показать удостоверение прессы, разговорился с гаишниками из сопровождения. И они разрешили мне прыгнуть на заднее сиденье их машины. Надо ли говорить, что я оказывался всегда раньше всех перед Джексоном!

Знакомство с Москвой Майкл начал с антикварных магазинов. Его лимузин лихо лавировал между столбов офонаревшего пешеходного Арбата. Около Театра Вахтангова собралась толпа, заметившая, как Майкл заскочил в магазин, а потом мышкой прыгнул в машину, прикрывая платком свой пластмассовый нос. Потом помчались в Дом военной книги у Красных ворот, там он приобрел военную форму. Кстати, за ним тогда следовал и юный журналист «Московского комсомольца» Александр Хинштейн, ставший впоследствии депутатом Государственной думы. Кавалькада понеслась в Теплый Стан, в какую-то воинскую часть. Наш автомобиль сопровождения ГАИ успел проскочить в уже закрывающиеся ворота. На плацу выстроились офицеры и солдаты. Зазвучал военный оркестр. Майкл встал в строй, а потом зашагал вместе с солдатами. Шел он не в ногу. Американские операторы снимали это действо. Но тут они увидели небольшое количество российских теле- и фотокамер. Остановили съемку, собрали всех нас и сказали: «У вас есть два варианта. Первый: никто не снимает, и второй: снимают все, но после сдаете нам свои видеокассеты и пленки». Оба варианта нам, конечно же, не подходили. И все молча разошлись… Джексон еще два раза промаршировал по площади, сел в машину и умчался. И тут из всех щелей повылезали наши фотографы и операторы. Оказалось, сумели отснять все, что хотели, спрятавшись где смогли. Я, например, забежал в казарму, в солдатский туалет, и через двойное стекло телеобъективом 400 мм (профессионалы поймут) все снял.

Ну а потом была погоня за звездой в детском доме в Измайлове, в магазине «Тик-Так» на улице 25 Октября, на Васильевском спуске. Под проливным дождем прошел концерт в «Лужниках». По сцене между ног Джексона ползали люди с тряпками и ведрами, собирая воду, чтобы Майкл смог показать свою «лунную походку». Последний кадр я снял уже в «Шереметьево». Майкл Джексон, стоя на трапе в милицейском плаще, долго махал нам рукой.