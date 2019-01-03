Январский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:

• приобрести цифровой номер

• оформить цифровую подписку на полгода

• оформить членство в Клубе Журналиста

• оформить редакционную подписку на полгода или год

Если вы подписались по каталогу, то отправьте ваши данные на info@jrnlst.ru. Редакция предоставит вам логин и пароль для доступа к материалам Клуба.

Главная тема январского номера — 105-летний «юбилей» ЖУРНАЛИСТА. Как и кем закалялась сталь нашего издания? Почему то, о чем писал журнал 50, 70 и 90 лет назад, до боли знакомо и до сих пор актуально? О чем говорят редакторы ЖУРНАЛИСТА сегодня и о чем молчали вчера? Мы попытались заглянуть в глубокое (и не очень) прошлое журнала, сильно при этом не испугаться и сделать полезные для медиаработников РФ выводы. Получилось ожидаемо пестро и неожиданно увлекательно.

«На каждого чудака есть свой товар». Теплое ламповое интервью с телекритиком, обозревателем «Новой газеты» Ириной Петровской о ее богатстве — годах, проведенных в ЖУРНАЛИСТЕ. И о «более чем печальном» будущем журналистики, конечно, тоже.

Не диссиденты, но антисоветчики. Откровенная повесть Александра Щербакова, проработавшего ответственным секретарем ЖУРНАЛИСТА с 1970 по 1988 год, о том, как создавалась полноценная площадка актуальной дискуссии о значении профессии. И о светлом будущем журналистики, конечно, тоже.

Архив «Журналиста». Какой была газетная реклама в 1936-м? Как верстали газету в 1940-м? Как снимали телерепортаж в 1967-м? На эти и другие вопросы отвечает интереснейшая подборка архивных материалов. Истосковавшимся по грамотному русскому языку посвящается.

Разговор о будущем. Мы поговорили друг с другом в формате буриме (это когда один сотрудник высказывает тезис и задает вопрос следующему) о проблемах и возможностях для медиа, которые появляются уже сейчас и будут влиять на развитие всей отрасли. Получилось этакое многослойное интервью-пирожное. Практически Наполеон. Сладкоежки, налетай!

Репортаж из чужой головы. Наталья Лосева, Анна Рудицер и Далер Фатыхов из МИА «Россия сегодня» рассказывают, как создать высокотехнологичный контент усилиями всего нескольких человек, с какими проблемами при этом можно столкнуться и как заработать на новых технологиях. Естественно, с конкретными примерами из собственной практики.

Где враки зимуют. Специальный корреспондент «Дождя» и ведущий программы «Fake News» Илья Шепелин рассуждает о том, с каких пор и почему ложь и фальсификации на федеральном телевидении стали нормой. Шутки отставить, тут все серьезно.

Аудитория любит ушами. Почему столь стремительно растет популярность подкастов и что нам с ними делать. Матчасть, краткий конспект.

Кроме этого — медиарецепты от Андрея Мирошниченко, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста продвинутого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!