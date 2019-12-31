Январский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
• приобрести цифровой номер
• оформить цифровую подписку на полгода
• оформить членство в Клубе Журналиста
• оформить редакционную подписку на полгода или год
Если вы подписались по каталогу, то отправьте ваши данные на info@jrnlst.ru. Редакция предоставит вам логин и пароль для доступа к материалам Клуба.
Господа, вот вам подарок под новогоднюю елку — сделанный отнюдь не из-под палки, а исключительно из чувства долга и любви к нашей общей профессии январский номер ЖУРНАЛИСТА.
Из него вы наконец получите ответ на вопросы, не дававшие вам покоя весь уходящий год:
• Что общего между журналистикой и дыней?
• Почему в Сосновом бору плохо растут виртуальные грибы?
• Почему есть надо быстро, а читать медленно?
• Как не попасть в иноагенты, наркодилеры и штандартенфюреры?
• Какие ловушки готовят журналистам в отделах кадров?
• Почему районка вкуснее и полезнее тушенки?
• Кто щелкает Луну и Землю?
• Как писать на интимные, но остросоциальные темы?
• Чем газета напоминает автомобиль?
• Почему надо звонить в газету, если в кране нет воды?
Главная тема номера — журналистика и право.
Один из авторов Закона о СМИ Михаил Федотов подробно рассказывает о том, как в нашей стране отменяли тотальную государственную цензуру и идеологический контроль над прессой.
Ева Меркачева предупреждает о коварных планах судейского сообщества, недовольного критикой со стороны журналистов.
Об историях со счастливым концом - в репортажах с мест под общим заголовком «Три добрых свистка в тумане».
Профессиональная солидарность - волшебная палочка, заставляющая крокодила разжать челюсти.
В школе фельетона — о разной судьбе двух братьев-сатириков — Михаила Кольцова и Бориса Ефимова.
А еще вы узнаете имена наших лауреатов за 2019 год, которые получили моральное право и официальное разрешение в новогоднюю ночь выпить немного больше других коллег.
Читайте, господа. И подписывайтесь.
В качестве новогоднего бонуса — четверостишие от ЖУРНАЛИСТА.
Ах, эти новые года —
Я их отметил больше сотни,
Но пожеланье — как всегда:
Вздохнуть свободней.