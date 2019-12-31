Январский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

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Господа, вот вам подарок под новогоднюю елку — сделанный отнюдь не из-под палки, а исключительно из чувства долга и любви к нашей общей профессии январский номер ЖУРНАЛИСТА.

Из него вы наконец получите ответ на вопросы, не дававшие вам покоя весь уходящий год:

• Что общего между журналистикой и дыней?

• Почему в Сосновом бору плохо растут виртуальные грибы?

• Почему есть надо быстро, а читать медленно?

• Как не попасть в иноагенты, наркодилеры и штандартенфюреры?

• Какие ловушки готовят журналистам в отделах кадров?

• Почему районка вкуснее и полезнее тушенки?

• Кто щелкает Луну и Землю?

• Как писать на интимные, но остросоциальные темы?

• Чем газета напоминает автомобиль?

• Почему надо звонить в газету, если в кране нет воды?

Главная тема номера — журналистика и право.

Один из авторов Закона о СМИ Михаил Федотов подробно рассказывает о том, как в нашей стране отменяли тотальную государственную цензуру и идеологический контроль над прессой.

Ева Меркачева предупреждает о коварных планах судейского сообщества, недовольного критикой со стороны журналистов.

Об историях со счастливым концом - в репортажах с мест под общим заголовком «Три добрых свистка в тумане».

Профессиональная солидарность - волшебная палочка, заставляющая крокодила разжать челюсти.

В школе фельетона — о разной судьбе двух братьев-сатириков — Михаила Кольцова и Бориса Ефимова.

А еще вы узнаете имена наших лауреатов за 2019 год, которые получили моральное право и официальное разрешение в новогоднюю ночь выпить немного больше других коллег.

Читайте, господа. И подписывайтесь.

В качестве новогоднего бонуса — четверостишие от ЖУРНАЛИСТА.

Ах, эти новые года —

Я их отметил больше сотни,

Но пожеланье — как всегда:

Вздохнуть свободней.