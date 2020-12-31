Январский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Каждый журналист по своей природе бобр.

Что лучше всего умеют бобры? Строить плотины. Что они делают, если разрушить их плотину? То, что умеют лучше всего, — строят новую.

Что лучше всего умеют журналисты? Строить планы. Что они делают, если какой-то форс-мажор типа пандемии эти планы нарушает? Разумеется, строят новые планы.

Поэтому январский номер ЖУРНАЛИСТА посвящен именно этой теме — прогнозам и планам на 2021 год.

• Но сначала — о хорошем. В смысле, о себе. ЖУРНАЛИСТУ 13 января исполняется 107 лет. Второе столетие, а проблемы и темы, которые обсуждал все эти годы журнал, по сути, те же. Вот и получается: чем больше все меняется, тем больше остается по-прежнему. Вот, например, как расценивали наши прадеды новый (для них) законопроект о печати:

«Против кого направлен законопроект? Сомнений быть не может… Враг — гласность. Ей объявлена война. Служители печати — только неприятельская армия. Страх — вот двигатель, на который возлагает все свои надежды законопроект».

Впрочем, вернемся из мрачного прошлого в угрюмое настоящее, чтобы заглянуть в неясное будущее.

• Внимание, вопрос: что должна уметь Редакция Будущего? Прежде всего — быстро адапти­роваться к переменам, справляться с кризисом и импровизировать, поддерживать корпоративную культуру и внедрять инновации, считает наш автор Елена Шитикова. И, как это ни странно, в году под номером 2020 у многих это уже получилось. Хотя и не сразу. Каким макаром и какой ценой — узнаете, прочитав:

• Светлану Распопову («В маске и перчатках, а то и в опечатках»);

• Анну Швецову («Дополненная реальность, Дом блогера и семинары для пожилых»);

• Анастасию Филиппову («Никогда не говори «навсегда»).

• Разумеется, погрузитесь в изучение трендов новых медиа — 21, после чего к полному своему изумлению осознаете, что медиаменеджер мало чем отличается от директора хладокомбината.

• Напоследок — разумный и вполне практичный совет: умыть лицо холодной водой и засесть за стратегический план на 2021 год. Поскольку разработка новой стратегии — это освобождающий и освежающий процесс!

Но что мы все о планах, тем более что пишутся они, как правило, по старой технологии — вилами по воде.

• В январском номере вы найдете два очень откровенных интервью с двумя нашими коллегами. Точнее, с 1,5 коллеги. Потому что специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко — полноценная боевая единица, а вот Роман Супер, еще сравнительно недавно получавший премии как лучший телерепортер страны, рассказывает о своем уходе из профессии. Впрочем, ушел он недалеко — в документальное кино (и снял недавно нашумевший фильм об Эдуарде Успенском). Будем пока считать некогда служебного Романа своей половинкой и надеяться на его возвращение в цех, когда телевизионная зима сменится оттепелью.

• «Слабое обоняние буржуазии» — это не о побочном эффекте COVID-19 у заразившихся олигархов. Наш постоянный автор Сергей Мешавкин на пальцах показывает, что не так с фоторядом в российских деловых СМИ.

• От «Школы фельетона» — поздравление «С новым гадом». Вы ознакомитесь с краткой историей «Нового Крокодила», которая пришлась на первые годы нынешнего тысячелетия.

• В самом конце номера — премьера рубрики «Клуб байкеров» (от слова «байка»). Она вызвана к жизни тем обстоятельством, что по числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц. Открывает рубрику журналист Александр Харченко из Краснодарского края.

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