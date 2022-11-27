Как найти работу в медиа

Рассказываем, кого не хватает современному медиарынку
С зимы этого года вопрос поиска работы для многих журналистов встал особенно остро: СМИ закрываются, соцсети блокируются, зарубежные клиенты уходят. Неопределенность растет, но отчаиваться не стоит. ЖУРНАЛИСТ разобрался, какие специалисты нужны медиарынку сегодня и где искать работу.
Что уметь, чтобы быть востребованным
«Потряхивать» медиарынок начало уже довольно давно, однако сейчас кризис стал ощущаться гораздо сильнее. Мы находимся в ситуации, когда стратегическое планирование больше не работает. Приходится действовать по ситуации, сужать горизонт планирования. Карьерный коуч Дарья Аминова считает, что медиарынок все же стабилизируется:
«Природа не терпит пустоты: если какое-то издание на грани закрытия, ему на смену придет блог или незарегистрированное СМИ. Наконец, это медиа может просто поменять формат».
Как отмечают эксперты, рынку сегодня нужны специалисты широкого профиля: пишущие авторы, эсэмэмщики, копирайтеры, медиаменеджеры. Необходимы люди, которые умеют оперативно собирать информацию, проверять ее и понятно интерпретировать. Также востребованы специалисты, которые занимаются аналитикой и построением стратегий, нишевые эксперты. Экспертность дает очевидные конкурентные преимущества.
Большим плюсом для соискателя сегодня являются хорошо прокаченные soft skills — работодателю это важно. Подтянуть hard skills сотрудника вполне реально, но вот если он не умеет грамотно общаться с коллективом и не соблюдает дедлайны, то скорее всего, такой человек на новом месте долго не продержится. Особенно актуальны для работника стрессоустойчивость, адаптивность и умение жить с гибким графиком.
Дарья Аминова, карьерный коуч:
« Мне кажется, что сегодня важны не только навыки и качества, но и совпадение ценностей и миссий работодателя и сотрудников. Без этого сложно отдаваться работе. Своим клиентам я советую сформулировать миссию, ответив на вопросы: “Что вы, как профессионал, приносите в этот мир?”, “Что вы меняете?”, “Что без вас не сработает?”» Я советую прописывать миссию в резюме в разделе “О себе”, чтобы у вас случился мэтч с работодателем на ценностном уровне »
О нас позаботились коллеги
В медиасообществе не принято бросать товарищей в беде. Поэтому те издания, кому удается сохранять стабильность, приходят коллегам на помощь. Один из ярких кейсов за последнее время — проект Палиндрома под названием Tablo.
Tablo — это платформа, на которой сконцентрированы соискатели в сфере digital, что существенно сокращает путь вашего резюме до HR издательских домов и рекламных агентств или проектных заказчиков. Мотивация создателей заключается в том, чтобы помочь журналистам оставаться на плаву в это непростое время. Tablo — это таблица разных специалистов digital-сферы. Чтобы туда попасть, вам нужно всего лишь заполнить анкету. Работодатель сможет посмотреть анкеты соискателей, введя в поле поиска необходимую компетенцию или выставив три параметра — роль, формат работы и место. Система выведет подходящих кандидатов. Интересно, что Tablo не оставил равнодушными даже самих сотрудников Палиндрома — их анкеты можно отличить по зеленой метке Palindrome Staff.
— В базе больше 400 фрилансеров, которые добровольно зашли в проект, оставили свои контакты и указали, что они в поиске. — объясняют в Палиндроме. — У Tablo изначально была цель — объединить тех, кто после 24 февраля остался без работы, дать дополнительный канал, где можно показать себя. Вторая по важности цель — найм в Палиндром, в чем проект тоже успешно справляется.
Tablo — не единственный пример, когда журналисты помогают друг другу найти работу. Например, Максим Ильяхов ведет Telegram-канал «Эта работа для редактора», где публикует различные предложения о редакторской работе, а иногда и вакансии для других медиаспециалистов. Многие журналисты периодически выкладывают в свои Telegram-каналы подобные посты, поэтому подписки на экспертов полезны вдвойне.
Алло, нам нужен новостник
Часто новых людей в редакцию приглашают по связям. Гораздо надежнее позвонить проверенному коллеге и узнать, нет ли у него на примете хорошего специалиста, который ищет работу. Поэтому нетворкинг наше все: посещайте мастер-классы и форумы, знакомьтесь с коллегами и обменивайтесь контактами, главное, не стесняйтесь рассказывать о себе.
Еще один полезный совет: ведите социальные сети и делитесь там своими социальными и профессиональными достижениями, демонстрируйте свою экспертность и разносторонние интересы. Личная страница в интернете предоставляет много возможностей: от новых знакомств до построения личного бренда и формирования собственной лояльной аудитории. Как отметил Борис Грумбков, гендиректор ИД «Санкт-Петербургские ведомости», — аккаунт является вашим вторым резюме.
Если вакансии на hh.ru закончились
Такое, конечно, трудно представить, но, если поиски на этом сайте не увенчались успехом, стоит обратить внимание на другие платформы. Рассказываем о некоторых из них.
«Буду»
Относительно новый, но современный и понятный сервис по поиску работы в медиа. Создатели платформы не только предоставляют возможность размещать вакансии и резюме, но и стремятся сделать процесс поиска работы более комфортным. В социальных сетях «Буду» можно найти полезные советы, посмеяться над мемами и получить заряд мотивации.
«Вакансии для хороших людей»
Платформа по поиску работы, ориентированная на представителей творческих профессий, в том числе специалистов в медиа, PR и рекламе, дизайне и других. Сервис предоставляет выбор между вакансиями на постоянную и проектную работу, а также предлагает различные стажировки. Регистрация на сайте не нужна, свое резюме нужно отправлять по указанному в вакансии электронному адресу.
Тематические Telegram-каналы
Быстро, удобно и доступно. Не нужно разбираться в устройстве отдельных сайтов, регистрироваться и раскапывать горы вакансий. Существуют специализированные Telegram-каналы, которые предлагают работу в конкретной сфере. Например: «Норм работа», «Норм удаленка», «Работа в диджитал и медиа», «Работа. Медиа», «Работа в медиа», «hh.ru для СМИ». Вам остается только подписаться и включить уведомления.
Не спешите выходить из чатов
В ситуации, когда ежедневно мессенджеры ломятся от количества сообщений со знакомыми и незнакомыми, может возникнуть желание почистить свои диалоги. Однако не стоит торопиться это делать. Беседы однокурсников, волонтеров, участников конкурса или форума неожиданно могут стать полезными. Если кому-то срочно нужен специалист, но никого конкретного на примете нет, с большой вероятностью предложение о работе придет именно в такой чат. Особенно, если его участники хорошо себя показали во время учебы или участия в мероприятии.
Конечно, не стоит просто сидеть и ждать, когда в какой-нибудь забытый чат придет заветное сообщение о вакансии, и именно вы получите эту работу. Но если такая вероятность есть, то зачем же лишать себя еще одного канала поиска работы? Тем более, что вы можете взять инициативу в свои руки и разослать в подобные беседы сообщения с резюме.