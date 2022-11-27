Как найти работу в медиа

Алло, нам нужен новостник

Часто новых людей в редакцию приглашают по связям. Гораздо надежнее позвонить проверенному коллеге и узнать, нет ли у него на примете хорошего специалиста, который ищет работу. Поэтому нетворкинг наше все: посещайте мастер-классы и форумы, знакомьтесь с коллегами и обменивайтесь контактами, главное, не стесняйтесь рассказывать о себе.

Еще один полезный совет: ведите социальные сети и делитесь там своими социальными и профессиональными достижениями, демонстрируйте свою экспертность и разносторонние интересы. Личная страница в интернете предоставляет много возможностей: от новых знакомств до построения личного бренда и формирования собственной лояльной аудитории. Как отметил Борис Грумбков, гендиректор ИД «Санкт-Петербургские ведомости», — аккаунт является вашим вторым резюме.

Если вакансии на hh.ru закончились

Такое, конечно, трудно представить, но, если поиски на этом сайте не увенчались успехом, стоит обратить внимание на другие платформы. Рассказываем о некоторых из них.

«Буду»

Относительно новый, но современный и понятный сервис по поиску работы в медиа. Создатели платформы не только предоставляют возможность размещать вакансии и резюме, но и стремятся сделать процесс поиска работы более комфортным. В социальных сетях «Буду» можно найти полезные советы, посмеяться над мемами и получить заряд мотивации.

«Вакансии для хороших людей»

Платформа по поиску работы, ориентированная на представителей творческих профессий, в том числе специалистов в медиа, PR и рекламе, дизайне и других. Сервис предоставляет выбор между вакансиями на постоянную и проектную работу, а также предлагает различные стажировки. Регистрация на сайте не нужна, свое резюме нужно отправлять по указанному в вакансии электронному адресу.

Тематические Telegram-каналы

Быстро, удобно и доступно. Не нужно разбираться в устройстве отдельных сайтов, регистрироваться и раскапывать горы вакансий. Существуют специализированные Telegram-каналы, которые предлагают работу в конкретной сфере. Например: «Норм работа», «Норм удаленка», «Работа в диджитал и медиа», «Работа. Медиа», «Работа в медиа», «hh.ru для СМИ». Вам остается только подписаться и включить уведомления.

Не спешите выходить из чатов

В ситуации, когда ежедневно мессенджеры ломятся от количества сообщений со знакомыми и незнакомыми, может возникнуть желание почистить свои диалоги. Однако не стоит торопиться это делать. Беседы однокурсников, волонтеров, участников конкурса или форума неожиданно могут стать полезными. Если кому-то срочно нужен специалист, но никого конкретного на примете нет, с большой вероятностью предложение о работе придет именно в такой чат. Особенно, если его участники хорошо себя показали во время учебы или участия в мероприятии.

Конечно, не стоит просто сидеть и ждать, когда в какой-нибудь забытый чат придет заветное сообщение о вакансии, и именно вы получите эту работу. Но если такая вероятность есть, то зачем же лишать себя еще одного канала поиска работы? Тем более, что вы можете взять инициативу в свои руки и разослать в подобные беседы сообщения с резюме.