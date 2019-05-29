Сезон перемен. Почему стоит искать работу летом

Те, кто считает, что лето — «мертвый» сезон для рынка труда, сами того не зная, оказывают услугу тем, кто проявляет активность в это время года. Пока одни пьют лимонады на летних верандах, у других вырастают шансы устроиться в интересующую компанию.

Если не сейчас, то когда?

Редактор Елена Александрова вспоминает, что из шести мест работы, перечисленных в ее резюме, четыре были найдены летом.

— Для меня время после отпуска – самое тяжелое, признается девушка. — Возвращаешься откуда-нибудь из-за границы, хочется перемен, движения, но садишься снова за тот же офисный стол и начинается рутина. Чтобы как-то поднять себе настроение, обновляешь потихоньку резюме, и вдруг раз – и отклик. Недостатка в вакансиях я ни разу не замечала, наоборот, работодатели как-то сами меня находили.

С тем, что период с июня по август не хуже других подходит для трудоустройства согласна Екатерина Фирсова, HR-менеджер компании Parallels.

— Принято считать, что летом искать работу не стоит. Говорят, что не сезон. С другой стороны, когда же сезон? В декабре все готовятся к Новому году, а в январе от него отходят. В феврале и марте HR традиционно заняты гендерными праздниками, а кто не занят – катается на лыжах. В мае в России вообще полмесяца никто не работает, летом все в отпусках, а в ноябре уже начинаются рождественские ярмарки в Европе, на которые старается попасть все большее число россиян. Какое же время остается для поиска работы, только апрель и сентябрь? Конечно нет, это все мифы и предрассудки. Да, летом есть небольшой спад в поиске как сотрудников, так и работы, но иногда это означает для кандидата только хорошее. Например, что конкурентов на интересную вакансию будет меньше. Единственное, к чему надо быть готовым – иногда решения могут приниматься чуть дольше, чем обычно, но и это зависит больше не от сезона, а от конкретной компании и бизнес-процессов. Поэтому искренне рекомендую искать работу вне зависимости от сезона, а в соответствии с личными потребностями и планами развития.

Пока все в отпуске

Некоторые работодатели готовятся к осени, выкладывая вакансии заранее с учетом того, что тщательный отбор займет время. А другие — остро ощущают нехватку кадров в связи с массовым уходом сотрудников в отпуск. Если в вашей организации в это время затишье, освободившееся время можно потратить на поиск небольшой подработки. В условиях пониженной конкуренции у оставшихся кандидатов шансов больше.

Ирина Слукина работает дизайнером на фрилансе. Недостатка в заказах она не испытывает, но отмечает, что летом нагрузка вырастает.

— Летом, конечно, много свадеб, для которых просят сделать приглашения. Но помимо этого больше становится заказов и от различных компаний: дизайнеры уходят в отпуск, а работать кому-то надо.

В прошлом году Ирина все-таки нашла работу в штате — к ней обратился временный «летний» работодатель и предложил перейти на постоянное сотрудничество.

Первый опыт

Ещё одна типично летняя возможность, подходящая, правда, начинающим специалистам – это стажировки. Директор по маркетингу DD Planet Елизавета Трибунская сейчас также курирует в компании HR-направление. Она замечает, что в IT сезонности нет — техническую поддержку проектов нужно обеспечивать постоянно.

— Чтобы избежать проблемы «отсутствия рабочих рук», мы в DD Planet уже не первый год проводим летнюю стажировку для студентов, — рассказывает Елизавета. — Программа предназначена для обучающихся на технических специальностях, начиная с 3 курса. Стажировка длится от месяца до трех, в зависимости от занятости и планов студента, и обязательно оплачивается. По итогам возможно трудоустройство: прошлым летом мы пригласили на работу в компанию четырех человек. Все они успешно адаптировались и сейчас устроены в DD Planet. Во время стажировки под руководством тимлидов студенты трудятся над реальными проектами компании — как внутренними, так и клиентскими. Это отличный шанс научиться работать в команде, взаимодействовать с другими отделами и ролями, внутренними и внешними заказчиками, получить практическое представление об Agile и Waterfall. Студентов знакомят с каждой из технологий, с которыми работает компания. Впоследствии молодые люди получают возможность углубиться в интересующие и освоить их. Этим летом мы проведем стажировку в Туле и по итогам обязательно пригласим на работу новых специалистов. Желающие могут подать заявку на сайте компании DD Planet.

Предложений летом, может, и меньше, но поиск работы ведь не гонка за количеством вакансий. Главное, найти всего одну, но подходящую. Всё, что для этого нужно — запас терпения и настойчивости.

Источник: Mediajobs

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