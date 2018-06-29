В США через 23 года после похищения журналистки появились черные билборды

Июн 29, 2018

 

Ровно 23 года назад исчезла ведущая утренних новостей Джоди Хьюсонтрут. 27 июня 1995 девушка просто не пришла на работу. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Расследование продолжается до сих пор, но за эти годы дело стало еще запутаннее, а полиции удалось выяснить лишь одно: женщину похитили. Недавно группа активистов попыталась привлечь внимание к поиску истины с помощью необычной акции, сообщает НТВ.

Активисты решили повторить замысел фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где мать с помощью трех красных билбордов ищет убийцу своей дочери. Однако, полного плагиата не было, вместо красного фона — черный и билбордов четыре.

Известно, что ведущая новостей Джоди Хьюсонтрут не явилась на эфир 27 июня 1995 года. Она проспала и опаздывала, а потом связь с ней пропала. Уже позднее разбросанные вещи Джоди нашли на парковке возле ее дома. 

На поиски бросили все силы. Полицейские и волонтеры прочесывали местность, повсюду расклеили листовки с портретом Джоди. Следователи проверяли всех, кто когда-либо попадался на преступлениях. В числе подозреваемых был и знакомый, у которого девушка побывала за несколько часов до исчезновения, но и его причастность не подтвердилась. Ничего не дали и отпечатки пальцев, найденные на машине. Если следы и были, то они никуда не вели.

Тогда дело начали расследовать частные сыщики, ФБР и, конечно, коллеги-журналисты. Версий было множество — ненормальный поклонник, ограбление, даже просто побег или та же работа.

Сыщики были уверены: кто бы ни стоял за похищением, он объявится — потребует выкуп, в чем-то ошибется или просто захочет славы. Но этого не произошло. Не было найдено и тело девушки. В итоге в 2001 году ее признали мертвой, а спустя 7 лет неизвестный прислал в местную газету копию дневника, который вела Джоди. Это могло означать, что преступник все еще где-то рядом.

Недавно полиция выпустила ориентировки на две машины, которые фигурировали в деле Хьюсонтрут, а волонтеры ведут свое расследование, результаты которого публикуют в Интернете.

На сегодняшний день больше ничего не известно. 

Источник: НТВ
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