В США через 23 года после похищения журналистки появились черные билборды

Ровно 23 года назад исчезла ведущая утренних новостей Джоди Хьюсонтрут. 27 июня 1995 девушка просто не пришла на работу. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Расследование продолжается до сих пор, но за эти годы дело стало еще запутаннее, а полиции удалось выяснить лишь одно: женщину похитили. Недавно группа активистов попыталась привлечь внимание к поиску истины с помощью необычной акции, сообщает НТВ.

Активисты решили повторить замысел фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где мать с помощью трех красных билбордов ищет убийцу своей дочери. Однако, полного плагиата не было, вместо красного фона — черный и билбордов четыре.

Известно, что ведущая новостей Джоди Хьюсонтрут не явилась на эфир 27 июня 1995 года. Она проспала и опаздывала, а потом связь с ней пропала. Уже позднее разбросанные вещи Джоди нашли на парковке возле ее дома.

На поиски бросили все силы. Полицейские и волонтеры прочесывали местность, повсюду расклеили листовки с портретом Джоди. Следователи проверяли всех, кто когда-либо попадался на преступлениях. В числе подозреваемых был и знакомый, у которого девушка побывала за несколько часов до исчезновения, но и его причастность не подтвердилась. Ничего не дали и отпечатки пальцев, найденные на машине. Если следы и были, то они никуда не вели.

Тогда дело начали расследовать частные сыщики, ФБР и, конечно, коллеги-журналисты. Версий было множество — ненормальный поклонник, ограбление, даже просто побег или та же работа.

Сыщики были уверены: кто бы ни стоял за похищением, он объявится — потребует выкуп, в чем-то ошибется или просто захочет славы. Но этого не произошло. Не было найдено и тело девушки. В итоге в 2001 году ее признали мертвой, а спустя 7 лет неизвестный прислал в местную газету копию дневника, который вела Джоди. Это могло означать, что преступник все еще где-то рядом.

Недавно полиция выпустила ориентировки на две машины, которые фигурировали в деле Хьюсонтрут, а волонтеры ведут свое расследование, результаты которого публикуют в Интернете.

На сегодняшний день больше ничего не известно.