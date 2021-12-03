Как и зачем учиться на журфаке в 40 лет

Привет, меня зовут Сергей, мне сорок лет, и я студент второго курса, журналист. Вероятно, именно так можно начать мою историю, провести параллель с обществом анонимных алкоголиков, так сказать.

Почему я учусь? Ответ на этот вопрос довольно прост, мои родители дали мне первое образование, а так как они его дают, значит, они его и выбирают. Моя мама говорила: «Вот получишь образование и можешь поступать куда хочешь». К слову сказать, «поступать куда хочешь» я смог себе позволить лишь через 20 лет. По первому образованию я не работал ни дня, модная в 90-х профессия экономиста оказалась невостребованной, и жизнь заставила добывать второй диплом. И тоже не «куда хочешь», а «куда надо».

Так случилось, что большую часть жизни я отдал другой стране, с другими взглядами, другой системой ценностей, менталитетом. Канада по сути меня воспитала. Научила, как нужно жить, но не дала главного — самоудовлетворения. Мои поступки шли в разрез с моими желаниями.

Получив второе образование в сфере организации общественного питания, я отдал 17 лет жизни этой деятельности, построив довольно удачную структуру общепита. Ответ на вопрос, почему не журналистика, банально прост — не хватило языка.

Успешный бизнес и спокойная размеренная жизнь в определенный момент надоели, и я решил дернуть стоп-кран, перевернув все с ног на голову. Тянуло на родину, я не мог избавиться от желания получить образование, о котором мечтал практически всю сознательную жизнь. Безусловно, это можно было бы сделать и в Канаде, которая в принципе была для меня вторым домом, однако мне хотелось быть рядом с людьми со схожей системой ценностей и мировосприятием.

Сказать, что я хотел стать журналистом с самого детства — слукавить. Как и все дети, я хотел быть космонавтом, милиционером, как папа, пожарным… А мысли о журналистике меня начали посещать ближе годам к пятнадцати. В моем зачаточном понимании, журналист — человек очень обеспеченный и тяжелее микрофона ничего не поднимавший. Тогда я имел очень слабые познания в журналистском деле и не понимал, что ведущий новостей — это не журналист, и функции у них, как и зарплата, совершенно разные.

Это были мои первые мысли — материальные, приземленные. Дальше родилась идея о том, что, вероятно, здорово уметь излагать свои мысли на бумаге, чтобы это нравилось людям, чтоб тебя читали и ждали твоих публикаций, приносить обществу конкретную, неоспоримую пользу, транслируя различные взгляды и мнения. Ведь, как известно: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». В молодости я очень любил читать, не оставлял попыток писать, но увы, это осталось в молодости.

Я приехал в Россию, но с наскока взять быка за рога, тоже не вышло. Глобальный семейный переезд, такая себе реэмиграция в новую страну, оказался делом нешуточным. Обустройство быта, налаживание старых связей, принятие решения, чем обеспечивать свое существование в будущем, и впоследствии реализация этих планов заняли более двух лет.

Как выяснилось, система образования за много лет очень сильно изменилась. Появились какие-то баллы, рейтинги, ЕГЭ. Я наивно полагал, что мои дипломы помогут мне поступить в вуз без вступительных экзаменов, но, увы, я сильно ошибался. Сдавать пришлось русский язык, литературу и обществознание. С последним проблем не возникло, там на девяносто восемь баллов помог жизненный опыт, а вот с русским и литературой… Не скажу, что в русском языке в школе я делал замечательные успехи. Честно говоря, два года назад я подлежащее от сказуемого не мог отличить. А если бы меня спросили о грамматической категории родов существительных, я бы сказал: «Хм, ну это, того, ну как его…». Поэтому, повторение, читай изучение, русского языка заняло три недели, а русскую литературу я прошел за семь дней и семь ночей. Сочинение по русской литературе — это вообще отдельная тема, так как сочинения, которые я писал за последние двадцать лет, касались только заявлений на имя руководителей государственных органов. В общем, выдавил я из себя со слезами и потом сто пятьдесят требуемых слов.

Итак, из абитуриента я превратился в студента. Закончилась моя давно начавшаяся «взрослая жизнь». Моя жена взвалила все обязанности на себя, и я смело приступил к «разгрызанию» гранита науки. Когда-то я познал, что такое учиться и работать — ночью работаешь, днем учишься, в воскресенье отсыпаешься. Образовательный подход сильно качнулся в сторону западного варианта. Большой упор делается на самоподготовку, что временами дается тяжело, и полноценно работать и учиться у меня вряд ли вышло бы. А так как возраст уже не позволяет спать по полтора часа в сутки и жить на энергетике и кофе, выбор оказался очевидным.