Истории

Стахановские вторники, Буратино и КВН: какой была журналистика 40-х

Теги: 
журфаку75

Материал из цикла #журфаку75 о разных эпохах журналистики

Великая Отечественная, перевод экономики на мирные рельсы, начало холодной войны, идеологические кампании — такими были 1940-е в истории СССР. В журналистике они ознаменовались работой военных корреспондентов, развитием радио и телевидения, реорганизацией системы печати и началом обучения журналистов в университетах.

 

Фронтовые корреспонденты авторы детских книг

Многие фронтовые корреспонденты в период Великой Отечественной войны сейчас нам больше известны как авторы произведений для детей. Например, Аркадий Гайдар, который написал рассказ «Чук и Гек», и Агния Барто — советская поэтесса, автор сборников детских стихотворений.

 

КВН в каждом доме

В дома советских людей вместе с телеприемником КВН-49 массово приходит телевидение. Его назвали по первым буквам фамилий конструкторов — Кенигсона, Варшавского, Николаевского и годом выпуска. В народе аббревиатуру расшифровывали как «Купил. Включил. Не работает» — телевизор часто ломался.

КВН весил 29 килограммов, а размер изображения был всего 10,5 на 14 см. Чтобы можно было что-то разглядеть, перед экранам стояла увеличительная линза.

 

Театр у микрофона

В послевоенные годы в СССР активно развивается радио. Радиотеатр для детей создает Роза Иоффе. Она срежиссировала многие популярные радиопостановки того времени: «Оле-Лукойе», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Каштанка».

Иоффе придумала «прием Буратино» — ускорение или замедление хода магнитофонной пленки для изменения голоса. Его впервые применили при записи радиоспектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино», где Николай Литвинов сыграл все роли.

 

Культура и цензура

Органом отдела пропаганды и агитации в СССР была газета «Культура и жизнь». В 1946 в этом издании выпустили директивы, которые цензурировали литературу. Редакция призывала авторов «всегда помнить о классовом подходе при оценке фактов жизни, широко и повседневно пропагандировать ленинское мировоззрение, воспитывать у советских людей коммунистическое мышление».

Позднее из-за несоответствия такой направленности Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, а журнал «Ленинград» закрыли за «протаскивание <...> чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности».

 

Стахановские пятилетки

Советская газета «Труд» в 1947 стала родоначальницей «стахановских вторников». Обычай был связан с именем Алексея Стаханова, который перевыполнил план на производстве. Это было частью пропаганды пятилеток в прессе, чтобы восстановить разрушенные после войны предприятия.

В «Комсомольской правде» фантазировали о том, что после пятилетки — к 1950 — в Ленинграде отстроят метро. Правда, на самом деле построили его к 1955-му.

 

Первые журфаки

Началось обучение журналистов в системе университетов. До этого образование получали на специальных курсах, в школах журналистики и институтах. Свердловский университет первым начал подготовку профессиональных кадров: в 1941 году в его состав на правах факультета влился Коммунистический институт журналистики. После отделения журналистики открываются на филологических факультетах Белорусского (1944), Ленинградского (1946), Московского (1947) университетов.

 

Пройти тест «Какой была журналистика в 1940-е».

Справка

Весь 2021 год молодежная редакция ЖУРНАЛИСТА читала архивы, разговаривала с журналистами и восстанавливала цепь событий к 75-летию журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете. Юбилей прошел, но оставил хорошее послевкусие: а что хорошего из опыта прошлого мы берем дальше, к каким идеалам стремятся молодые журналисты, каким станет журналистское образование будущего. На суд читателей мы представляем лучшие материалы о разных эпохах журналистики: от 40-х послевоенных годов до нашего времени.

Иллюстрация: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
17 января 2022

Янв 17, 2022

Кейсы, Медиа

Клуб
Как выстроить процесс продаж: опыт канадской медиакомпании Torstar
«Эмоции, полезная информация и аналитика — вот фундамент отличной работы СМИ»

Истории

Стахановские вторники, Буратино и КВН: какой была журналистика 40-х
Материал из цикла #журфаку75 о разных эпохах журналистики

КМЖ, Медиа

Как создавать популярный контент по модели «крючка, лески и грузила»
Перевод материала whatsnewinpublishing.com 

Вам будет интересно: