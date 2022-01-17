Стахановские вторники, Буратино и КВН: какой была журналистика 40-х

Материал из цикла #журфаку75 о разных эпохах журналистики
Великая Отечественная, перевод экономики на мирные рельсы, начало холодной войны, идеологические кампании — такими были 1940-е в истории СССР. В журналистике они ознаменовались работой военных корреспондентов, развитием радио и телевидения, реорганизацией системы печати и началом обучения журналистов в университетах.
Фронтовые корреспонденты — авторы детских книг
Многие фронтовые корреспонденты в период Великой Отечественной войны сейчас нам больше известны как авторы произведений для детей. Например, Аркадий Гайдар, который написал рассказ «Чук и Гек», и Агния Барто — советская поэтесса, автор сборников детских стихотворений.
КВН в каждом доме
В дома советских людей вместе с телеприемником КВН-49 массово приходит телевидение. Его назвали по первым буквам фамилий конструкторов — Кенигсона, Варшавского, Николаевского и годом выпуска. В народе аббревиатуру расшифровывали как «Купил. Включил. Не работает» — телевизор часто ломался.
КВН весил 29 килограммов, а размер изображения был всего 10,5 на 14 см. Чтобы можно было что-то разглядеть, перед экранам стояла увеличительная линза.
Театр у микрофона
В послевоенные годы в СССР активно развивается радио. Радиотеатр для детей создает Роза Иоффе. Она срежиссировала многие популярные радиопостановки того времени: «Оле-Лукойе», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Каштанка».
Иоффе придумала «прием Буратино» — ускорение или замедление хода магнитофонной пленки для изменения голоса. Его впервые применили при записи радиоспектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино», где Николай Литвинов сыграл все роли.
Культура и цензура
Органом отдела пропаганды и агитации в СССР была газета «Культура и жизнь». В 1946 в этом издании выпустили директивы, которые цензурировали литературу. Редакция призывала авторов «всегда помнить о классовом подходе при оценке фактов жизни, широко и повседневно пропагандировать ленинское мировоззрение, воспитывать у советских людей коммунистическое мышление».
Позднее из-за несоответствия такой направленности Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, а журнал «Ленинград» закрыли за «протаскивание <...> чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности».
Стахановские пятилетки
Советская газета «Труд» в 1947 стала родоначальницей «стахановских вторников». Обычай был связан с именем Алексея Стаханова, который перевыполнил план на производстве. Это было частью пропаганды пятилеток в прессе, чтобы восстановить разрушенные после войны предприятия.
В «Комсомольской правде» фантазировали о том, что после пятилетки — к 1950 — в Ленинграде отстроят метро. Правда, на самом деле построили его к 1955-му.
Первые журфаки
Началось обучение журналистов в системе университетов. До этого образование получали на специальных курсах, в школах журналистики и институтах. Свердловский университет первым начал подготовку профессиональных кадров: в 1941 году в его состав на правах факультета влился Коммунистический институт журналистики. После отделения журналистики открываются на филологических факультетах Белорусского (1944), Ленинградского (1946), Московского (1947) университетов.
Весь 2021 год молодежная редакция ЖУРНАЛИСТА читала архивы, разговаривала с журналистами и восстанавливала цепь событий к 75-летию журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете. Юбилей прошел, но оставил хорошее послевкусие: а что хорошего из опыта прошлого мы берем дальше, к каким идеалам стремятся молодые журналисты, каким станет журналистское образование будущего. На суд читателей мы представляем лучшие материалы о разных эпохах журналистики: от 40-х послевоенных годов до нашего времени.