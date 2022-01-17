Стахановские вторники, Буратино и КВН: какой была журналистика 40-х

Великая Отечественная, перевод экономики на мирные рельсы, начало холодной войны, идеологические кампании — такими были 1940-е в истории СССР. В журналистике они ознаменовались работой военных корреспондентов, развитием радио и телевидения, реорганизацией системы печати и началом обучения журналистов в университетах.

Фронтовые корреспонденты — авторы детских книг

Многие фронтовые корреспонденты в период Великой Отечественной войны сейчас нам больше известны как авторы произведений для детей. Например, Аркадий Гайдар, который написал рассказ «Чук и Гек», и Агния Барто — советская поэтесса, автор сборников детских стихотворений.

КВН в каждом доме

В дома советских людей вместе с телеприемником КВН-49 массово приходит телевидение. Его назвали по первым буквам фамилий конструкторов — Кенигсона, Варшавского, Николаевского и годом выпуска. В народе аббревиатуру расшифровывали как «Купил. Включил. Не работает» — телевизор часто ломался.

КВН весил 29 килограммов, а размер изображения был всего 10,5 на 14 см. Чтобы можно было что-то разглядеть, перед экранам стояла увеличительная линза.

Театр у микрофона

В послевоенные годы в СССР активно развивается радио. Радиотеатр для детей создает Роза Иоффе. Она срежиссировала многие популярные радиопостановки того времени: «Оле-Лукойе», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Каштанка».

Иоффе придумала «прием Буратино» — ускорение или замедление хода магнитофонной пленки для изменения голоса. Его впервые применили при записи радиоспектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино», где Николай Литвинов сыграл все роли.

Культура и цензура

Органом отдела пропаганды и агитации в СССР была газета «Культура и жизнь». В 1946 в этом издании выпустили директивы, которые цензурировали литературу. Редакция призывала авторов «всегда помнить о классовом подходе при оценке фактов жизни, широко и повседневно пропагандировать ленинское мировоззрение, воспитывать у советских людей коммунистическое мышление».

Позднее из-за несоответствия такой направленности Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, а журнал «Ленинград» закрыли за «протаскивание <...> чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности».

Стахановские пятилетки

Советская газета «Труд» в 1947 стала родоначальницей «стахановских вторников». Обычай был связан с именем Алексея Стаханова, который перевыполнил план на производстве. Это было частью пропаганды пятилеток в прессе, чтобы восстановить разрушенные после войны предприятия.

В «Комсомольской правде» фантазировали о том, что после пятилетки — к 1950 — в Ленинграде отстроят метро. Правда, на самом деле построили его к 1955-му.

Первые журфаки

Началось обучение журналистов в системе университетов. До этого образование получали на специальных курсах, в школах журналистики и институтах. Свердловский университет первым начал подготовку профессиональных кадров: в 1941 году в его состав на правах факультета влился Коммунистический институт журналистики. После отделения журналистики открываются на филологических факультетах Белорусского (1944), Ленинградского (1946), Московского (1947) университетов.

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